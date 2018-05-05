В России задержали более тысячи участников акции протеста "Он нам не царь"

5 Мая 2018, 17:28

Самое большое число задержанных – в Москве 

Фото: ovdinfo.org
Фото: ovdinfo.org

В 19 городах Российской Федерации во время акций "Он нам не царь" задержали по меньшей мере 1029 человек. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Больше всего людей задержали в Москве – 475 активистов. В свою очередь 164 демонстрантов были задержаны в Челябинске, 75 – в Якутске, 63 – в Тольятти, 53 – в Петербурге, 49 – в Краснодаре, – 35 в Красноярске, – 26 в Новокузнецке. Кроме того, есть задержанные в Калуге, Новокузнецке, Самаре, Барнауле, Пензе, Благовещенске, Кургане, Твери, Воронеже, Кемерово, Екатеринбурге и Томске.

Также в Саратове после завершения акции сотрудники полиции задержали мальчика.

Напомним, в разных городах России на антипутинских акциях были задержаны сотни человек, против людей применяют силу. Российские силовики сильно не разбирались и "паковали" в автозаки даже простых прохожих.

Кроме того, во время несанкционированного местными властями митинга в Москве задержали оппозиционера Алексея Навального. Политик сопротивлялся правоохранителям, которым пришлось тащить Навального в автозак за руки и ноги.
Россия

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