"Притеснения" россиян в Сингапуре: Лавров и его делегация попали в конфузную ситуацию (видео)

Сегодня, 09:38

Российских дипломатов отодвинули в сторону, чтоб Путин мог пожать руку президенту Сингапура

Сергей Лавров. Фото: AFP
Сергей Лавров. Фото: AFP

Российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым попали в конфузную ситуацию в Сингапуре – российских дипломатов потеснили сингапурцы. Соответствующее видео выложил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Отмечается, что сингапурцы "напали" на российскую делегацию, чтобы освободить место для рукопожатия президента РФ Владимира Путина и Халимы Якоб.

"Конфуз дня. Сингапурцы оттесняют российскую делегацию во главе с Лавровым, чтобы освободить место для рукопожатия президентов России и Сингапура. Маленькая страна, места мало", – написал Смирнов.

Немногим ранее президенты выпили за дружбу двух стран: Путин пил вино, а Якоб – сок.

Отметим, вчера российские журналисты переполошились одновременным отсутствием Путин и Медведева в России. Пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову задали вопрос, как так получилось, что высшее руководство страны выехало, а кто будет управлять. Он дал любопытный ответ.

А тем временем российский премьер-министр Дмитрий Медведев пригрозил бойкотом Россией экономического форума в Давосе. Он отметил, что российские госслужащие и компании с государственным участием могут отказаться от посещения Всемирного экономического форума после того, как олигархам из РФ запретили приезжать в Швейцарию.
Россия, Сингапур, Путин, конфуз, лавров
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Фото: AFP

Кремль возвращается в "советскую игру" в Афганистане - СМИ

Сегодня, 06:56

Россия после Сирии пытается занять главную позицию в еще одной стране после 30-летнего перерыва во влиянии

Россия

Талибы. Фото: AFP

Москва официально пригласила террористов: Россию уличили в связях с "Талибаном"

Сегодня, 05:34

Российский закон признает талибов террористами, но МИД РФ приглашает их на конференцию в Москву
Загрузка...

Донбасс

Россия отказалась проводить в Минске заседание по фейковым выборам в ОРДЛО

Сегодня, 00:23

11 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей состоялись незаконные выборы боевиков, организованные Москвой

Евросоюз

Фото: pixabay.com

Афера века в России: как режим Путина получит миллиарды с реновации жилья

Вчера, 16:29

По приблизительным подсчетам, одна разрушенная малоэтажка принесет не менее 10 млн долларов, а их в России тысячи
Загрузка...