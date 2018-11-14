"Притеснения" россиян в Сингапуре: Лавров и его делегация попали в конфузную ситуацию (видео)

Российских дипломатов отодвинули в сторону, чтоб Путин мог пожать руку президенту Сингапура

Российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым попали в конфузную ситуацию в Сингапуре – российских дипломатов потеснили сингапурцы. Соответствующее видео выложил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Отмечается, что сингапурцы "напали" на российскую делегацию, чтобы освободить место для рукопожатия президента РФ Владимира Путина и Халимы Якоб.

"Конфуз дня. Сингапурцы оттесняют российскую делегацию во главе с Лавровым, чтобы освободить место для рукопожатия президентов России и Сингапура. Маленькая страна, места мало", – написал Смирнов.

Конфуз дня: Сингапурцы оттесняют российскую делегацию во главе с Лавровым, чтобы освободить место для рукопожатия президентов России и Сингапура.

Маленькая страна, места мало pic.twitter.com/b2N7OgSiIc — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 ноября 2018 г.

Немногим ранее президенты выпили за дружбу двух стран: Путин пил вино, а Якоб – сок.

Сок и вино: Путин и президент Сингапура пьют за дружбу двух стран pic.twitter.com/63tT3uDmTS — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 ноября 2018 г.

Отметим, вчера российские журналисты переполошились одновременным отсутствием Путин и Медведева в России. Пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову задали вопрос, как так получилось, что высшее руководство страны выехало, а кто будет управлять. Он дал любопытный ответ.

А тем временем российский премьер-министр Дмитрий Медведев пригрозил бойкотом Россией экономического форума в Давосе. Он отметил, что российские госслужащие и компании с государственным участием могут отказаться от посещения Всемирного экономического форума после того, как олигархам из РФ запретили приезжать в Швейцарию.