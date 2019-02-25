Пропагандист Киселев показал, как Россия "уничтожит" США: в Кремле отреагировали
Кремлевские пропагандисты поместили на "карту поражения" главные командные пункты США, включая Пентагон и резиденцию президента
Один из главных пропагандистов Кремля Дмитрий Киселев продолжает делать провокационные выпуски новостей на телеканале "Россия-1".
Так, 24 февраля в передаче "Вести недели" он решил посвятить внимание выступлению президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием на прошлой неделе. В частности, он упомянул его слова о российских ракетах.
Для иллюстрации Киселев продемонстрировал гипотетические зоны поражения гиперзвуковыми ракетами "Циркон" командных пунктов в США: штаб-квартиру министерство обороны США (штат Виргиния), пункт управления президента США и комитет начальников штабов в Форт Ритчи, а также загородную резиденцию президента США в Кэмп-Девиде (оба – штат Мэриленд).
Также кремлевские пропагандисты поместили на "карту поражения" управление стратегическими наступательными силами в Мак-Клелане (штат Калифорния) и пункт управления ядерными силами в Джим-Крике (штат Вашингтон).
В Кремле уже поспешили откреститься от связи с данным роликом.
"Мы никогда не вмешиваемся и не можем вмешиваться в редакционную политику наших телеканалов, даже государственных. Поэтому в данном случае вопрос нужно адресовать непосредственно в телеканалы", – заявил на этот счет журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что в своем выступлении Путин не назвал ни одного географического объекта, который может стать мишенью российских ракет.
Напомним, что ранее президента РФ поймали на лжи о гиперзвуковом ракетном комплексе "Авангард" – в марте он заявил о начале серийного выпуска ракет, но в ноябре сказал, что они только прошли испытания.
Также мы писали, что в ответ на приостановление участия США в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Владимир Путин объявил, что РФ также приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.
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