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Пропагандист Киселев показал, как Россия "уничтожит" США: в Кремле отреагировали

Сегодня, 13:49

Кремлевские пропагандисты поместили на "карту поражения" главные командные пункты США, включая Пентагон и резиденцию президента

Дмитрий Киселев. Фото: скриншот
Дмитрий Киселев. Фото: скриншот.
Пропагандист Киселев показал, как Россия "уничтожит" США: в Кремле отреагировали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3d6/2d6/5c73d62d6ee68.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3d6/2d6/5c73d62d6ee68.jpg Россия Кремлевские пропагандисты поместили на «карту поражения» главные командные пункты США, включая Пентагон и резиденцию президента

Один из главных пропагандистов Кремля Дмитрий Киселев продолжает делать провокационные выпуски новостей на телеканале "Россия-1".

Так, 24 февраля в передаче "Вести недели" он решил посвятить внимание выступлению президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием на прошлой неделе. В частности, он упомянул его слова о российских ракетах.

Для иллюстрации Киселев продемонстрировал гипотетические зоны поражения гиперзвуковыми ракетами "Циркон" командных пунктов в США: штаб-квартиру министерство обороны США (штат Виргиния), пункт управления президента США и комитет начальников штабов в Форт Ритчи, а также загородную резиденцию президента США в Кэмп-Девиде (оба – штат Мэриленд).

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Также кремлевские пропагандисты поместили на "карту поражения" управление стратегическими наступательными силами в Мак-Клелане (штат Калифорния) и пункт управления ядерными силами в Джим-Крике (штат Вашингтон).

В Кремле уже поспешили откреститься от связи с данным роликом.

"Мы никогда не вмешиваемся и не можем вмешиваться в редакционную политику наших телеканалов, даже государственных. Поэтому в данном случае вопрос нужно адресовать непосредственно в телеканалы", – заявил на этот счет журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в своем выступлении Путин не назвал ни одного географического объекта, который может стать мишенью российских ракет.

Напомним, что ранее президента РФ поймали на лжи о гиперзвуковом ракетном комплексе "Авангард" – в марте он заявил о начале серийного выпуска ракет, но в ноябре сказал, что они только прошли испытания.

Также мы писали, что в ответ на приостановление участия США в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Владимир Путин объявил, что РФ также приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

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Тег подлодка, киселев, Песков, пропаганда, ДРСМД, ракетный договор, Циркон, гиперзвуковое оружие

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Источники:

Сегодня , Интерфакс

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