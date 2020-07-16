Протесты в Москве против "обнуления" Путина: полиция задержала десятки людей

Российская полиция сообщила о задержании более 130 участников несогласованной акции оппозиции, которая прошла в центре Москвы 15 июля.

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"Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Росгвардии нарушение общественного порядка в центре Москвы было пресечено. В территориальные отделы полиции для разбирательства доставлено 132 человека", – сказали "Интерфаксу" в столичном главке российского МВД.

Сейчас в отношении задержанных решается вопрос о привлечении к ответственности, установленной законом.

"Граждане обратились в правительство города Москвы с заявкой на проведение массового мероприятия где на основании указа мэра Москвы от 5 марта 2020 года им было отказано. Несмотря на это группа активистов организовала несанкционированное мероприятие в ходе которого было организовано шествие по Страстному бульвару с последующим перекрытием проезжей и созданием помех в дорожном движении", – заявили в полиции.

Видео: Reuters

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Ранее сообщалось, что Владимир Путин будет править Россией минимум до 2030 года, а может, и до 2036-го. Таковы результаты всероссийского референдума по поправкам в Конституцию РФ, главная из которых – обнуление президентских сроков Путина.

Запад осудил прошедший в России референдум, заявив, что никогда не признает голосование в украинском Крыму.

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