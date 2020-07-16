Українська
$ 27,12
31,03
  1. Мировые новости
  2. Россия

Протесты в Москве против "обнуления" Путина: полиция задержала десятки людей

16 июля, 01:26

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Группа активистов организовала несанкционированное мероприятие, - считают в полиции

Российская полиция сообщила о задержании более 130 участников несогласованной акции оппозиции, которая прошла в центре Москвы 15 июля.

Реклама

"Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Росгвардии нарушение общественного порядка в центре Москвы было пресечено. В территориальные отделы полиции для разбирательства доставлено 132 человека", – сказали "Интерфаксу" в столичном главке российского МВД.

Сейчас в отношении задержанных решается вопрос о привлечении к ответственности, установленной законом.

В тренде
"Карабах наш": в Баку тысячи людей требовали начать войну с Арменией (фото, видео)

раждане обратились в правительство города Москвы с заявкой на проведение массового мероприятия где на основании указа мэра Москвы от 5 марта 2020 года им было отказано. Несмотря на это группа активистов организовала несанкционированное мероприятие в ходе которого было организовано шествие по Страстному бульвару с последующим перекрытием проезжей и созданием помех в дорожном движении", – заявили в полиции.

Видео: Reuters
Реклама

Ранее сообщалось, что Владимир Путин будет править Россией минимум до 2030 года, а может, и до 2036-го. Таковы результаты всероссийского референдума по поправкам в Конституцию РФ, главная из которых – обнуление президентских сроков Путина.

Запад осудил прошедший в России референдум, заявив, что никогда не признает голосование в украинском Крыму.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Москва Конституция протест задержание Владимир Путин

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Ни одной победной войны против Украины": Кулеба пристыдил РоссиюПолитика
У Путина отреагировали на заявления о
У Путина отреагировали на заявления о "скором присоединении" Донбасса к РоссииПолитика
Глава Херсонской ОГА отреагировал на возможное вторжение России с Крыма
Глава Херсонской ОГА отреагировал на возможное вторжение России с КрымаУкраина
В Кремле рассказали о последствиях в случае выхода Украины из Минских соглашений
В Кремле рассказали о последствиях в случае выхода Украины из Минских соглашенийПолитика
В России ответили на иск Нидерландов в международный суд из-за сбитого
В России ответили на иск Нидерландов в международный суд из-за сбитого "Боинга"Россия
Российский самолет зашел в воздушное пространство над оккупированным Донбассом
Российский самолет зашел в воздушное пространство над оккупированным ДонбассомРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять