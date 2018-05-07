Проверка стола и пиджак на стуле: как Путин обживался в "новом" кабинете: опубликованы фото

С началом церемонии инаугурации президент РФ отправился из рабочего кабинета в Большой Кремлевский дворец

Сегодня, 7 мая, Владимир Путин уже в четвертый раз вступил в должность президента Российской Федерации.

Церемония присяги проходила в Большом Кремлевском дворце.

Путин выступил с обращением к народу России, а после завершения церемонии со стороны Кремлевской набережной произвели 30 торжественных залпов холостыми зарядами из артиллерийских орудий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что инаугурация Путина пройдет по традиционному сценарию.

"С началом церемонии президент отправится из рабочего кабинета (в Первом корпусе Кремля) в Большой Кремлевский дворец", – сказал Песков.

В сети уже появились фото Путина в рабочем кабинете. Президент РФ снял пиджак, повесил его на кресло и сел за стол. Проверил, как работает лампа, поправил письменные принадлежности.

После прибытия в БКД Путин прошел в Андреевский зал, где и принял присягу. После этого он будет находиться на Соборной площади, где состоится смотр Кремлевского полка.

Следующая локация была в Благовещенском соборе Кремля, где по традиции пройдет богослужение.

Как сообщалось, 5 мая, в России под лозунгами "Он нам не царь" прошли массовые протесты против Путина, ставшего президентом в четвертый раз. Были задержаны более 1600 человек, что вызвало возмущение ЕС и США.