Песков рассказал о сценарии инаугурации Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что инаугурация Владимира Путина в понедельник, 7 мая, пройдет по традиционному сценарию.

Об этом сообщает ТАСС.

"С началом церемонии президент отправится из рабочего кабинета (в Первом корпусе Кремля) в Большой Кремлевский дворец", – сказал Песков.

После прибытия в ВКД избранный Путин пройдет в Андреевский, где и примет присягу. После этого он будет находиться на Соборной площади, где состоится смотр парада Кремлевского полка.

"Следующая локация, как сообщил Песков, будет в Благовещенском соборе Кремля. "По традиции он пройдет богослужение", – добавил он.

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"На церемонию, в частности, приглашены доверенные лица президента, представители различных движений и организаций, которые помогали Путину в его работе и во время избирательной кампании", – подчеркнул пресс-секретарь.

Отмечается, что согласно Конституции РФ, после вступления в должность 7 мая Путин получит право быть президентом России шесть лет, до 7 мая 2024 года.

Напомним, инаугурация российского президента Владимира Путина запланирована на 7 мая.

Как сообщалось, 5 мая, в России под лозунгами "Он нам не царь" прошли массовые протесты против Путина, ставшего президентом в четвертый раз.

Были задержаны более 1300 человек, что вызвало возмущение ЕС и США.