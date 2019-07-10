"Пусть вещает дальше": Путин ответил на жесткую брань от грузинского журналиста

Хозяина Кремля очень жестко обматерил в прямом эфире ведущий одного из грузинских телеканалов

Фото: kremlin.ru.

На днях на грузинском ТВ ведущий обматерил президента РФ Владимира Путина, на что хозяин Кремля в ответ назвал его подонком, но против того, чтобы в отношении грузинского журналиста Георгия Габуниа возбуждали уголовное производство в России. Об этом он сказал на встрече с журналистами, сообщает пресс-служба Кремля.

На реплику журналиста, что в адрес российского лидера прозвучали беспрецедентные слова, Путин ответил: "Да вы что…". После этого он обвинил Грузию в силовом захвате Абхазии и Южной Осетии.

"Пошли туда с войной. Результат? Он сегодня известен. Россия просто вынуждена была признать независимость этих республик и защитить народ и Абхазии, и Южной Осетии", – подчеркнул президент РФ.

Читайте также Годовщина нападения России на Грузию: воспоминания людей и реакция соцсетей

По его словам, антироссийские настроения в Грузии наносят непоправимый вред самому грузинскому народу.

"А все остальное – это производные. И ругань, и брань – это все производные. Поэтому к этому относиться нужно серьезно, глубоко, а не реагировать на внешние проявления каких-то подонков. Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу. Потому что один (журналист) вышел, что‑то ляпнул, изображая из себя нечто, о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят. Он в этом смысле добился своего. Отстранили его на два месяца, он поехал на отдых. Придет, продолжит работу", – сказал Путин.

На реплику журналистов, что в российской Госдуме предлагают возбудить уголовное производство в отношении грузинского журналиста за оскорбление власти РФ, российский лидер ответил: "Много чести против таких возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть он вещает дальше".

Как сообщали новости "Сегодня", ведущий воскресной утренней программы "Постскриптум" на одном из крупнейших грузинских телеканалов "Рустави 2" Георгий Габуниа на полторы минуты перешел на русский язык ради обращения к президенту России Владимиру Путину, которого телеведущий "обложил" нецензурной бранью, напомнив телезрителям о том, что Путин является лидером страны-оккупанта. Среди прочего, журналист очень жестко нецензурно "прошелся" по покойным родителям хозяина Кремля. Читайте подробней, что нужно знать о грузинском телеведущем.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Пусть вещает дальше": Путин ответил на жесткую брань от грузинского журналиста". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"