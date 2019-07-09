Разозлил россиян и поднял рейтинг канала: что нужно знать о телеведущем, обматерившем Путина

Действия Георгия Габуниа осудили и на родине, и в Кремле, и в либеральном лагере

Георгий Габуниа. Фото: facebook.com/GioGabu.

На фоне антироссийских протестов в Грузии, которые сотрясают Тбилиси вот уже три недели, в стране разгорелся новый скандал – 7 июня непосредственно в прямом эфире на грузинском ТВ ведущий обматерил президента России Владимира Путина.

Ведущий воскресной утренней программы "Постскриптум" на одном из крупнейших грузинских телеканалов "Рустави 2" Георгий Габуниа на полторы минуты перешел на русский язык ради обращения к президенту России Владимиру Путину, которого телеведущий "обложил" нецензурной бранью, напомнив телезрителям о том, что Путин является лидером страны-оккупанта. Среди прочего, журналист очень жестко нецензурно "прошелся" по покойным родителям хозяина Кремля.

Такой демарш вызвал в стране и за ее пределами сильнейший резонанс. Так, под офисом телекомпании началась очередная акция протеста: демонстранты требовали от властей начать расследование по факту использования ведущим крупнейшего национального канала нецензурной брани. Другим требованием стала отставка генерального директора "Рустави 2" Николоза (Ники) Гварамия. Все подробности скандального выступления Георгия Габуниа и его последствий читайте в специальном материале сайте "Сегодня".

Отстранили, но не уволили

Первым на эту ситуацию откликнулся премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

"То, что мы увидели в эфире "Рустави-2" – ничто иное, как омерзительный провокационный акт и попытка дестабилизации в стране. Это абсолютно недопустимо", – написал Бахтадзе на своей страничке в Twitter.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе написал на своей страничке в Facebook, что недопустимо оставлять безнаказанной провокацию такого масштаба.

"У этого всего простое название – вражда к собственной стране. Один раз мы уже увидели страну, доведенную до тяжелейшего положения такой враждой со стороны той же политической силы. Второй раз нельзя этого допускать. И мы этого не допустим!", – цитирует перевод заявления Кахи Каладзе "Русская служба ВВС".

К хору протестующих голосов присоединилась и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая также осудила провокационные, по ее мнению, оскорбления в адрес российского президента.

"Разжигание ненависти, словесная агрессию, оскорбления и провокационные заявления идут вразрез со всеми грузинскими традициями и служат только для того, чтобы еще сильнее разделить Грузию и Россию и еще больше повысить градус напряженности в регионе", – написала Зурабишвили на своей страничке в Twitter.

Ники Гварамия пришлось принести свои извинения. В эфире программы "Воскресные акценты", которую гендиректор "Рустави-2" ведет совместно с журналистской Экой Квеситадзе, он заявил о недопустимости матерной брани в эфире. Но в то же время Ника Гварамия заявил, что президент России заслуживает мата, но это можно было сделать в более приемлемой форме, нежели было сделано. Он также назвал заявление премьер-министра Мамуки Бахтадзе попыткой вмешательства в дела телеканала и попыткой цензуры.

Невероятно, но факт: Георгию Габуниа удалось сохранить работу. Он не был уволен, но на канале приостановили работу тележурналиста на два месяца. Решение об отстранении ведущего приняла комиссия "Рустави-2" по этике.

С легендарным Вахтангом Кикабидзе. Фото: facebook.com/GioGabu

"Журналист Георгий Габуниа отстранен на два месяца, это ограничение распространяется на все программы, которые он готовит или выпускает", – говорится в сообщении на сайте телеканала.

Как признался сам Гварамия, скандал прибавил популярности и без того ведущему телеканалу страны "Рустави-2".

"Я вас уверяю, что после этого рейтинг канала только увеличился", – заявил гепродюсер в интервью "Громадському".

Поссорился с патриархатом

Нужно отметить, что это уже не первый скандал с телеведущим. Например, в марте прошлого 2018 года в сюжете о том, как деревья из Аджарии и Гурии пересаживают в расположенный рядом дендрологический парк грузинского миллиардера и мецената Бидзины Иванишвили, Габуниа позволил себе высказывание, которым навлек на себя обвинения в богохульстве со стороны Грузинского патриархата.

"Иисус Христос допустил ошибку, когда две тысячи лет назад для проповеди пришел в Израиль", – заявил скандальный журналист. По его словам, два или три года назад Иисус должен был прийти в Аджарию, где "его не распяли бы, так как в регионе не осталось бы деревьев для изготовления креста".

СМИ называют Георгия Габуниа одним из самых популярных телеведущих "Рустави-2". О нем известно не так и много. Родился в 1975 году в Тбилиси, мать Джульетта Вашакмадзе — известная в Грузии телеведущая и актриса кино, отец – телережиссер новостным программ. Несмотря на то, что получил архитектурное образование и стажировался в Германии и Италии, с 16 лет работает на ТВ. В профиле тележурналиста на Facebook указано, что он работал на "Рустави-2" также продюсером и графическим дизайнером.

Грузия окончательно прощается с Россией?

Если поступок Габуниа вызвал такую бурю возмущения на родине, можно только себе представить, что об этом писали в российской прессе и блогосфере.

"Это большой позор для грузин", – цитирует российский Forbes спикера Кремля Дмитрия Пескова.

А спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в парламенте считают необходимым оскорбившего президента России журналиста "Рустави 2" экстрадировать в Россию и осудить.

"Меры в отношении Грузии уже приняты,закрыто авиационное сообщение, грузинская экономика болезненно почувствует соответствующие последствия этих мер, но и по нашим дипломатическим каналам все соответствующие действия будут предприняты", – пригрозил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов

Критика раздавалась не только со стороны пророссийских лидеров мнений. Так, уроженец Львова Виталий Манский, оппозиционный кинодокументалист с мировым именем (в прошлом году вышел на экраны его фильм "Свидетели Путина", в котором рассказывается о том, как хозяин Кремля пришел к власти), назвал в своем Facebook выходку грузинского телеведущего "бездарной, бессовестной, бессмысленной… и очень глупой".

При этом сам Путин якобы совершенно не обиделся на оскорбления.

"Что касается санкций к Грузии, я бы не стал делать это из уважения к грузинскому народу. Ну один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто. Но есть ведь люди, которые в Грузии протестуют против этого, вот ради этих людей я бы и не стал ничего делать, что осложняло бы наши отношения", – заявил российский президент в эфире одного из телеканалов.

К каким последствиям приведет этот скандал? Глава отделения Фонда имени Генриха Белля в Тбилиси Штефан Майстер считает, что это приведет к новым санкциям РФ против Грузии.

"Путин крайне резко отреагировал на массовые акции протеста 20 июня: с 8 июня он распорядился отменить прямые авиарейсы из России в Грузию и угрожал также возможным ограничением импорта грузинского вина. Так что, со своей стороны, Россия подливает масла в огонь и пытается провоцировать Грузию, усилить давление на страну и ее руководство. Я опасаюсь дальнейшего ухудшения отношений между Тбилиси и Москвой. Я не вижу никаких признаков того, что Россия готова к миру, продолжаются наоборот, она, возможно, наложит на Грузию еще больше санкций, и это приведет к еще большему дистанцированию Грузии от России", – рассказал эксперт в интервью радио Deutche Welle.

Напомним, что на проспекте Руставели в Тбилиси продолжаются две параллельные акции протеста перед зданием грузинского парламента – из-за отказа представителей обеих сторон расходиться и опасений, что опустевшее место тут же будет занято.

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