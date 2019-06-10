Путин начал шантажировать Запад с помощью "китайского шоу" – СМИ

На фоне зашедших в тупик отношений с ЕС Путин недвусмысленно изложил свою позицию о дружбе с Китаем

Фото: AFP

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин показал, что может полагаться на Китай в качестве партнера, если европейцы не отменят свои санкции. Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином еще в четверг, а в пятницу они оба приняли участие в форуме перед тысячами национальных и международных представителей экономической сферы. И это "китайское шоу" выглядит, как прямой шантаж главы Кремля в сторону Запада, пишет немецкая газета Die Welt.

"Совершенно очевидно, они хотят показать, что Россия может обойтись и без Европы", — заявил участник форума и член наблюдательного совета российского концерна в беседе с Die Welt, пожелавший остаться неназванным.

Российский миллиардер, не пожелавший, чтобы его имя называли в статье, сообщил изданию, что время для перемен пришло: "Бизнесменам с обеих сторон все это безумие в политике стоит поперек горла". Санкции осложняют заключение сделок с Западом. С тех пор как они были введены пять лет назад, они сильно ударили по российскому торговому обороту с Европой, в то время как торговля России с Китаем в последнее время стремится к рекордным высотам.

Однако в отличие от китайцев, европейцам пока придется проявить сдержанность, потому что над ними навис дамоклов меч американских санкций, — поэтому многие пока подождут с инвестициями. Россия совсем не рада повредившимся отношениям с Европой, даже если не всегда это озвучивает. При этом Москва "ошибочно полагает, что Европа в санкционном вопросе находится в заложниках у США, сообщает Die Welt.

Примечательно, что при этом российский президент даже вступился за китайский телекоммуникационный концерн Huawei, против которого ополчились США, настаивает издание. В частности, в развитии собственной сети 5G Россия делает ставку именно на китайскую компанию, заместитель главы которой также выступил на форуме в Санкт-Петербурге.

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