Путин назначил нового посла России в Беларуси

Новым дипломатом стал бывший губернатор, а ныне сенатор от Сахалинской области

Путин с Мезенцевым. Фото: kremlin.ru.

Президент России Владимир Путин уволил посла России в Беларуси Михаила Бабича и назначил на эту должность нового дипломата. Об этом говорится в соответствующем указе на сайте Кремля.

Так, одним указом российский президент сначала освободил Бабича от обязанностей посла России в Беларуси, а также от должности специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь. А потом назначил нового посла.

"Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь", – говорится в тексте указа.

Отметим, до 2016 года Мезенцев был губернатором Иркутской области с 8 июня 2009 года по 18 мая 2012 года. Позже занимал пост генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества, а также до последнего времени был сенатором от Сахалинской области.

Напомним, Путин назначил Бабича послом в Беларуси в августе 2018 года, но он там не продержался и год. Стоит отметить, что в 2016 году его Москва хотела "впихнуть" Украине послом вместо Зурабова, но не вышло.

Отметим, что его увольнение может быть связано с конфликтами в Беларуси. Так, в марте нынешнего года на тот момент российский посол нахамил белорусскому МИДу. В МИД Беларуси рекомендует российскому дипломату вникнуть в специфику страны пребывания и проявлять более уважительное отношение. А он в ответ засомневался в дипломатических способностях белорусской дипломатии и сказал, что "эта пена сойдет".

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