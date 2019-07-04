Путин не ответил, уйдет ли он из политики в 2024 году
Президент России заверил, что ему есть чем заняться
Президент РФ Владимир Путин не стал отвечать на вопрос о том, уйдёт ли он из политики после 2024 года, заметив, что в данный момент на этой должности ему есть чем заняться.
Об этом он заявил в интервью газете Corriere della Sera.
"Об этом пока рано говорить. Впереди ещё пять лет напряжённой работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь", – сказал Путин.
Так российский президент ответил на вопрос, задумывался ли он о "России после Путина" с 2024 года и намерен ли уйти из политики или, как считают многие, останется в другом качестве.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что выбор его преемника должен сделать российский народ. "Что бы и как бы ни делал действующий руководитель, кого и как бы он ни представлял, конечное слово за избирателем, за гражданином Российской Федерации", – резюмировал он.
Напомним, ранее эксперт Олег Стариков рассказал в комментарии сайту "Сегодня", какой именно должна быть первая встреча между Путиным и Зеленским.
Кроме того, эксперт-международник Богдан Яременко рассказал, почему Путину и Зеленскому нет смысла встречаться в ближайшее время.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Путин не ответил, уйдет ли он из политики в 2024 году". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин официально вывел Россию из ДРСМД
Российский президент подписал указ о приостановлении исполнения ракетного соглашения российской стороной
Данилюк оценил целесообразность встречи Зеленского с Путиным
У Путина намного больший опыт у государственных делах и международной политике, но переговоры нужны