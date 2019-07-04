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Путин не ответил, уйдет ли он из политики в 2024 году

4 июля, 06:56

Президент России заверил, что ему есть чем заняться

Фото: AFP

Президент РФ Владимир Путин не стал отвечать на вопрос о том, уйдёт ли он из политики после 2024 года, заметив, что в данный момент на этой должности ему есть чем заняться.

Об этом он заявил в интервью газете Corriere della Sera.

"Об этом пока рано говорить. Впереди ещё пять лет напряжённой работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь", – сказал Путин.

Так российский президент ответил на вопрос, задумывался ли он о "России после Путина" с 2024 года и намерен ли уйти из политики или, как считают многие, останется в другом качестве.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что выбор его преемника должен сделать российский народ. "Что бы и как бы ни делал действующий руководитель, кого и как бы он ни представлял, конечное слово за избирателем, за гражданином Российской Федерации", – резюмировал он.

Напомним, ранее эксперт Олег Стариков рассказал в комментарии сайту "Сегодня", какой именно должна быть первая встреча между Путиным и Зеленским.

Кроме того, эксперт-международник Богдан Яременко рассказал, почему Путину и Зеленскому нет смысла встречаться в ближайшее время.

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Тег Россия, президент, Путин

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Интерфакс

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