В Украине объяснили, может ли Путин устроить ядерную войну

Демонстрацией своего нового ядерного оружия, которого еще может и не быть в наличии, президент России Владимир Путин пытается выторговать себе переговоры по снятию санкций, и явно не заинтересован в ядерной войне. Такое мнение высказал в эфире телеканала "112 Украина" журналист Дмитрий Гордон.

По его словам, применение ядерного оружия в мире на сегодняшний день невозможно и объяснил, почему.

"Возможна ли ядерная война? Отвечаю на основании того, что мне рассказывают люди, которые это понимают. Ядерная война в сегодняшнем мире невозможна. Надо отбросить все страхи, что сегодня кто-то может пустить куда-то ядерную ракету. Это оружие сдерживания, оружие, чтобы был какой-то баланс, это оружие, чтобы кто-то сел с тобой за стол переговоров... Я рискну предположить, что это абсолютные "понты для приезжих". Здесь точный расчет на "ну сядьте с нами за стол переговоров, ну прекратите эти санкции", – сказал Гордон.

Он также напомнил, что в РФ скоро выборы и бряцание оружием Путин адресовал для внутреннего потребления, для россиян, так как американцев пугать этим – смешно.

В свою очередь в Пентагоне прокомментировали заявления Путина о новом оружии и отметили, что полностью готовы к этому. Было отмечено, что Стратегия США учитывает озвученные Путиным новые военные мощности России.