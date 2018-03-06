В Украине объяснили, может ли Путин устроить ядерную войну

Сегодня, 04:34

Журналист рассказал, чего Россия добивается своим ядерным шантажом

Ядерной войны не будет. Фото из открытых источников
Ядерной войны не будет. Фото из открытых источников

Демонстрацией своего нового ядерного оружия, которого еще может и не быть в наличии, президент России Владимир Путин пытается выторговать себе переговоры по снятию санкций, и явно не заинтересован в ядерной войне. Такое мнение высказал в эфире телеканала "112 Украина" журналист Дмитрий Гордон.

По его словам, применение ядерного оружия в мире на сегодняшний день невозможно и объяснил, почему.

"Возможна ли ядерная война? Отвечаю на основании того, что мне рассказывают люди, которые это понимают. Ядерная война в сегодняшнем мире невозможна. Надо отбросить все страхи, что сегодня кто-то может пустить куда-то ядерную ракету. Это оружие сдерживания, оружие, чтобы был какой-то баланс, это оружие, чтобы кто-то сел с тобой за стол переговоров... Я рискну предположить, что это абсолютные "понты для приезжих". Здесь точный расчет на "ну сядьте с нами за стол переговоров, ну прекратите эти санкции", – сказал Гордон.

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Он также напомнил, что в РФ скоро выборы и бряцание оружием Путин адресовал для внутреннего потребления, для россиян, так как американцев пугать этим – смешно.

В свою очередь в Пентагоне прокомментировали заявления Путина о новом оружии и отметили, что полностью готовы к этому. Было отмечено, что Стратегия США учитывает озвученные Путиным новые военные мощности России.
Россия, США, Путин, санкции, ядерная война

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