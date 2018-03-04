Путин отказался выдавать США обвиненных во вмешательстве в американские выборы

Сегодня, 22:01

Президент РФ заявил, что Россия не будет выдавать США подозреваемых хакеров

фото AFP
фото AFP

Правительство РФ не выдаст США россиян, которых Вашингтон обвиняет в хакерских атаках в период предвыборной кампании 2016 года.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

"Я знаю, что они не представляют российское государство, российские власти. Что именно они делали, понятия не имею. Если они и сделали что-то, то пусть американские коллеги предоставят нам материалы, детали и данные, мы их изучим", – сказал Путин.

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На вопрос о том, экструдирует ли их Россия, Путин ответил: "Никогда... никогда Россия не экструдирует своих граждан, так же как и США".

Как сообщалось, США обвинили Россию в "энергетическом" вмешательстве. Такие сведение содержатся в докладе, который подготовил Комитет палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям. В нем указывается о действиях России посредством "разжигающих" и "манипулирующих" сообщений в соцсетях.

Также 16 февраля спецпрокурор США Роберт Мюллер передал в суд 37 страниц с доказательствами вмешательства как минимум 13 россиян и трех российских компаний в процесс американского волеизъявления. Эти иностранцы вели кампании в поддержку кандидата от республиканцев Дональда Трампа.
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Источник:

Интерфакс

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