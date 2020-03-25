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Путин отправил всех россиян в отпуск на одну неделю

25 марта, 16:16

Станислав Кожемякин

С 28 марта по 5 апреля россияне могут не ходить на работу, зарплату им при этом сохранят

Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, которой в России заразились уже 658 человек, власти страны приняли решение объявить следующую неделю нерабочей для граждан с сохранением зарплаты.

Об этом в телеобращении к согражданам 25 марта заявил президент Владимир Путин. По его словам, выходные в России продлятся с 28 марта по 5 апреля.

"Прошу граждан с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти. От этого сейчас очень многое зависит", – заявил Путин, отдельно отметив наиболее уязвимые группы населения: пожилых людей и страдающих от хронических заболеваний.

Кроме того, хозяин Кремля решил перенести голосование по поправкам в Конституцию с 22 апреля на другой срок, но, на когда именно, не сказал. В то же время, по словам Путина, Россия физически не может отгородиться от пандемии.

"Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно пораженные эпидемией, и полностью заблокировать ее проникновение в нашу страну объективно невозможно", – добавил он.

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Напомним, что для сдерживания пандемии российские власти на прошлой неделе прекратили железнодорожное сообщение с Украиной и закрыли границы с соседними странами.

Как сообщалось, среди прочих россиян коронавирус также подозревают у известного эстрадного певца, 73-летнего Льва Лещенко. Он и его супруга находятся в инфекционной больнице в Подмосковье.

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