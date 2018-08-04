Путин подписал закон о создании в России двух офшорных зон

Районы с особым правовым статусом появятся в Калининградской области и в Приморском крае

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о создании на острове Октябрьский в Калининградской области и на острове Русский в Приморском крае специальных административных районов с особым правовым статусом и налоговым режимом. Об этом говорится на сайте правовой информации РФ.

Согласно документу, резидентами российских офшоров могут стать только иностранные юридические лица. Для этого они должны в течение полугода после регистрации вложить в экономику страны минимум 50 миллионов рублей. В частности, это вложения в уставный капитал, фонд или взносы в имущество российских компаний. Налог на доходы, полученные в виде дивидендов, составит 0%.

Закон вступит в силу спустя 180 дней после его официальной публикации.

Как сообщалось, недавно российский олигарх Олег Дерипаска привлек около миллиарда фунтов стерлингов через Лондонскую финансовую биржу. Теперь британская разведка MI-6 подозревает Дерипаску в обходе санкций.

Напомним, на днях правительство Великобритании расширило санкционный список в отношении РФ.