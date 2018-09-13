Путин "подтолкнул": подозреваемые в отравлении Скрипалей рассказали, почему решились на интервью

Боширов и Петров утверждают, что услышали комментарии Путина по расследованию отравления в Солсбери

Подозреваемые в отравлении российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери россияне Руслан Боширов и Александр Петров решили дать интервью СМИ после заявления президента РФ Владимир Путина. Об этом они рассказали в интервью пропагандистскому российскому каналу Russia Today.

"Раньше мы никогда не сталкивались со средствами массовой информации, и было бы проще излить душу в Интернет. Мы не видели эфир ( с Путиным. – Ред.), я услышал по радио и предложил позвонить вам", - сказал Петров.

"Это был толчок", - добавил Боширов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которые являются главными подозреваемыми по делу об отравлении в Солсбери, известны российским властям.

В интервью Петров подтвердил, что британские спецслужбы показывали именно их лица, но при этом он отрицает какие-либо правонарушения.

Мужчины подтверждают также и то, что 2-3 марта были в Солсбери, но, по их словам, они ездили туда как туристы.

При этом Боширов опроверг информацию, согласно которой он и его товарищ посетили Британию в рамках бизнес-поездки.

Петров добавил, что в Солсбери они приехали 3 марта, но их туристические планы нарушила погода.

Боширов отметил, что в Солсбери они провели "максимум час".

На Russia Today утверждают, что Петров и Боширов сами обратились к Симоньян и отказались разговаривать с кем-либо еще из журналистов.

В британском МИДе заявили, что интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей является ложью и искажением информации.