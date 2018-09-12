Путин нашел подозреваемых в отравлении Скрипалей

Сегодня, 10:15

Президент России заявил, что "ничего криминального" в деле об отравлении Скрипалей нет

Фото: AFP
Фото: AFP

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которые являются главными подозреваемыми по делу об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, известны российским властям, заявил президент РФ Владимир Путин,.

В то же время он заверил в том, что эти мужчины не те, кем их считают британские следователи.

"Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли. Надеюсь, они скоро появятся и сами все расскажут, это гражданские лица. Ничего там криминального нет, уверяю вас", – сказал глава Кремля, выступая на Восточном экономическом форуме 12 сентября.

Напомним, что еще буквально пару дней назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что у России нет информации о личностях мужчин, которых Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей.

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Также мы писали об истеричной реакции представительницы МИДа РФ Марии Захаровой на призыв западных стран к сотрудничеству с Великобританией по "делу Скрипалей".

Кроме того, стало известно, что Петрова и Боширова рассекретил российский дипломат с позывным "Аполлон".
Россия, Великобритания, Путин, отравление Скрипаля
Источник:

ТАСС

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