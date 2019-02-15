Путин получил "опасную" травму: появилось видео
На помощь президенту сразу же позвали медиков, которые перемотали палец пластырем
Президент России снова привлек к себе внимание журналистов – Владимир Путин получил травму во время пропагандистского мероприятия.
Находясь в российском городе Сочи 15 февраля, хозяин Кремля решил посетить спортивный комплекс и встретиться с борцами, боксерами и дзюдоистами, а также провести тренировку с несколькими спортсменами.
В ходе спарринга с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым Путин повредил палец на правой руке. Как видно на видео из спорткомплекса, на помощь президенту сразу же позвали медиков, которые перемотали палец пластырем.
Позже в Кремле сообщили, что российский лидер находится в хорошем самочувствии.
"Во время одного из захватов – это был то ли ушиб, то ли чуть-чуть он ударил палец. Это обычная травма, это как таковая и не травма, ничего страшного здесь нет", – заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Напомним, что в Сочи прошел трехсторонний саммит России, Ирана и Турции, на котором президенты трех государств обсуждали меры по сирийскому мирному регулированию.
Стоит отметить, что Путин регулярно посещает мероприятия, освещаемые Кремлем в целях пропаганды. Например, несколько лет назад в российских СМИ появился фоторепортаж о его тренировке в спортзале резиденции Бочаров ручей с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Впрочем, журналисты считают, что таким образом – вдобавок к полетам на дельтаплане, конных прогулках топлес и занятиями хоккеем – Владимир Путин лишь пытается физически и политически доказать свое величие дома и на мировой арене.
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