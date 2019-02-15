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Путин получил "опасную" травму: появилось видео

Сегодня, 12:24

На помощь президенту сразу же позвали медиков, которые перемотали палец пластырем

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: AFP
Путин получил "опасную" травму: появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/693/322/5c669332232ca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/693/322/5c669332232ca.jpg Россия На помощь президенту сразу же позвали медиков, которые перемотали палец пластырем

Президент России снова привлек к себе внимание журналистов – Владимир Путин получил травму во время пропагандистского мероприятия.

Находясь в российском городе Сочи 15 февраля, хозяин Кремля решил посетить спортивный комплекс и встретиться с борцами, боксерами и дзюдоистами, а также провести тренировку с несколькими спортсменами.

В ходе спарринга с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым Путин повредил палец на правой руке. Как видно на видео из спорткомплекса, на помощь президенту сразу же позвали медиков, которые перемотали палец пластырем.

Позже в Кремле сообщили, что российский лидер находится в хорошем самочувствии.

"Во время одного из захватов – это был то ли ушиб, то ли чуть-чуть он ударил палец. Это обычная травма, это как таковая и не травма, ничего страшного здесь нет", – заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Напомним, что в Сочи прошел трехсторонний саммит России, Ирана и Турции, на котором президенты трех государств обсуждали меры по сирийскому мирному регулированию.

Стоит отметить, что Путин регулярно посещает мероприятия, освещаемые Кремлем в целях пропаганды. Например, несколько лет назад в российских СМИ появился фоторепортаж о его тренировке в спортзале резиденции Бочаров ручей с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Впрочем, журналисты считают, что таким образом – вдобавок к полетам на дельтаплане, конных прогулках топлес и занятиями хоккеем – Владимир Путин лишь пытается физически и политически доказать свое величие дома и на мировой арене.

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Тег Россия, спорт, Путин, борьба, травма, сочи, дзюдо, Владимир Путин

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