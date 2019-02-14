Сирийский саммит в Сочи: что решили Иран, Россия и Турция

Путин, Эрдоган и Роухани считают позитивным шагом решение США вывести свой военный контингент из Сирии

Хасан Роухани, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Фото: AFP

Сирийский саммит в Сочи: что решили Иран, Россия и Турция //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/597/09a/5c659709a7b65.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/597/09a/5c659709a7b65.jpg 2019-02-14T18:34:03+02:00 Другие страны Путин, Эрдоган и Роухани считают позитивным шагом решение США вывести свой военный контингент из Сирии

В российском Сочи завершился трехсторонний саммит России, Ирана и Турции, на котором обсуждались меры по сирийскому мирному регулированию.

Российский президент охарактеризовал переговоры со своими турецким и иранском коллегами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани как конструктивные и деловые.

"Столь плотная координация позволяет нам вести эффективную работу, нацеленную на достижение долгосрочной нормализации в Сирийской Арабской Республике", – отметил хозяин Кремля.

По его словам, благодаря совместной работе Москвы, Анкары и Тегерана, в Сирии практически установился режим тишины.

"Сейчас практически на всей территории страны соблюдается режим прекращения боевых действий, последовательно снижается уровень насилия", – сказал Путин, назвав это "безусловно позитивным результатом".

Стороны также сошлись во мнении, что вывод войск США из Сирии принесет позитивный результат.

"По нашему общему мнению, реализация таких шагов стала бы позитивным шагом, помогла бы стабилизировать обстановку в данном районе Сирии, где в конечном итоге должен быть восстановлен контроль законного правительства", – добавил президент России, в то же время отметив, что конкретных признаков вывода американских войск он не видит.

В то же время, по словам Путина, в ходе переговоров также обсуждались пути реализации российско-турецкого меморандума о зоне деэскалации в сирийском Идлибе.

"Иранские и турецкие коллеги готовы сообща работать в целях окончательного снятия напряженности и стабилизации в Идлибе. Договорились предпринять на этот счет дополнительные шаги", — добавил он.

Напомним, ранее МИД России потребовал от Израиля прекратить наносить авиаудары по сирийской территории, назвав их дестабилизирующим фактором.

Мы также писали, что войска режима Башара Асада за последние несколько месяцев разрушили два населенных пункта в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

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