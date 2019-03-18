Путин пошутил о "бедных евреях" в оккупированном Крыму: соцсети возмущены

Комментируя задержки при строительстве синагоги, президент России решил в очередной раз "блеснуть" чувством юмора

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин пошутил о "бедных евреях" в оккупированном Крыму: соцсети возмущены //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fc9/888/5c8fc98888952.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fc9/888/5c8fc98888952.jpg 2019-03-18T18:42:53+02:00 Россия Комментируя задержки при строительстве синагоги, президент России решил в очередной раз "блеснуть" чувством юмора

Президент России Владимир Путин в очередной раз отличился своим "искрометным" чувством юмора. На этот раз хозяин Кремля сделал антисемитское высказывание о евреях.

"У евреев проблемы с финансами! Это только в Крыму возможно!" - заявил российский лидер, добавив "тода раба" ("больше спасибо" на иврите).

Так он прокомментировал задержки при строительстве синагоги в оккупированном Россией Севастополе, чем вызвал смех среди собравшихся и троллинг в соцсетях:

Кроме того, Путин предложил пригласить на открытие иудейского храма премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Синагога должна открыться на месте массовых расстрелов евреев во время Второй мировой войны.

Кроме того, Путин назвал иудаизм одной из "традиционных конфессий" в РФ.

Напомним, что в прошлом октябре президент России решил проявить чувство юмора на встрече с советником американской администрации по национальной безопасности Джоном Болтоном, но вызвал лишь сарказм у соцсетей.

Кроме того, Владимир Путин неудачно "блеснул" чувством юмора, отличившись пошлым заявлением на тему долларовых расчетов на мировом экономическом рынке.

Мы также писали о реакции соцсетей на другое его нелепое высказывание - о том, что украинские власти могут "попросить на завтрак младенцев", которых им, "наверное, подадут".

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