Путин пошутил о "бедных евреях" в оккупированном Крыму: соцсети возмущены
Комментируя задержки при строительстве синагоги, президент России решил в очередной раз "блеснуть" чувством юмора
Президент России Владимир Путин в очередной раз отличился своим "искрометным" чувством юмора. На этот раз хозяин Кремля сделал антисемитское высказывание о евреях.
"У евреев проблемы с финансами! Это только в Крыму возможно!" - заявил российский лидер, добавив "тода раба" ("больше спасибо" на иврите).
Так он прокомментировал задержки при строительстве синагоги в оккупированном Россией Севастополе, чем вызвал смех среди собравшихся и троллинг в соцсетях:
Кроме того, Путин предложил пригласить на открытие иудейского храма премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Синагога должна открыться на месте массовых расстрелов евреев во время Второй мировой войны.
Кроме того, Путин назвал иудаизм одной из "традиционных конфессий" в РФ.
Напомним, что в прошлом октябре президент России решил проявить чувство юмора на встрече с советником американской администрации по национальной безопасности Джоном Болтоном, но вызвал лишь сарказм у соцсетей.
Кроме того, Владимир Путин неудачно "блеснул" чувством юмора, отличившись пошлым заявлением на тему долларовых расчетов на мировом экономическом рынке.
Мы также писали о реакции соцсетей на другое его нелепое высказывание - о том, что украинские власти могут "попросить на завтрак младенцев", которых им, "наверное, подадут".
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