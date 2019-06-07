Путин предложил оградить от санкций энергетику

Соединенные Штаты готовятся ввести санкции против "Северного потока 2"

Владимир Путин. Фото: AFP

Президент России Владимир Путин, который ранее сделал циничное заявление о праве стран на суверенитет, предложил оградить от санкций энергетический сектор. Об этом он сказал в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

"В качестве первого шага предлагаем, говоря терминами дипломатии, провести своего рода демилитаризацию ключевых сфер глобальной экономики и торговли, а именно, оградить от торговых и санкционных войн поставки товаров первой необходимости – лекарств, медицинского оборудования, а также систем для ЖКХ, энергетики, которые позволяют снижать нагрузку на окружающую среду и климат", - сказал Путин.

По его словам, речь идет о сферах, которые важны для жизни и здоровья миллионов людей на планете.

В то же время он заявил, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" в обход Украины призван повысить энергобезопасность Европы и создать новые рабочие места.

"Он полностью отвечает национальным интересам всех участников – и европейцев, и России. Если бы не отвечал, мы бы не увидели там европейских партнеров, ну кто туда насильно притащит. Пришли, потому что заинтересованы в реализации этого проекта", - сказал российский президент.

14 мая члены комитета Сената США по иностранным делам республиканец Тед Круз и демократка Джин Шахин заявили, что планируют представить законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

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