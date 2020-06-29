Путин рассказал, как часто сдает тесты на коронавирус

Также президент РФ заявил, что дистанционная работа стала для него испытанием

Президент России Владимир Путин рассказал, что сдает тесты на коронавирус раз в три-четыре дня. Все они показали отрицательный результат.

Реклама

Об этом он заявил в интервью телеканалу Россия 1, пишет ТАСС.

Также президент РФ заявил, что дистанционная работа в связи с эпидемией стала для него "в известной степени испытанием", так как он любит общаться с людьми. Но, по его словам, после того, как заболел премьер-министр Михаил Мишустин, стало ясно, что президент "просто обязан действовать очень аккуратно".

Кроме того, Путин рассказал, что ввел правило — президент и премьер-министр никогда не летают в одном самолете и даже не летают в одно и то же время даже на разных самолетах.

"Потому что на нас особая ответственность за положение в стране", — отметил он.

Реклама

Ранее стало известно, что Владимир Путин перешел на преимущественно дистанционный формат работы. По словам его пресс-секретаря, президент РФ живет и работает в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Напомним, что по количеству инфицированных РФ уже больше месяца сохраняет третье место в мире, уступая только США (2,38 млн) и Бразилии (1,18 млн).

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама