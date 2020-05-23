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Бразилия обогнала РФ по числу больных COVID-19: где в мире больше всего зараженных

23 мая, 07:20

Татьяна Власенко

Общее количество зараженных в Бразилии достигло 330 890 человек

Тройка стран-лидеров по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 изменилась. Так, в Бразилии за прошедшие сутки было официально подтверждено 19 969 случаев коронавирусной инфекции, а общее количество зараженных достигло 330 890 человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Таким образом, Бразилия обогнала Россию и заняла второе место по количеству подтвержденных случаев COVID-19 в мире. По состоянию на утро пятницы, 22 мая, в РФ было выявлено 326 448 инфицированных, а за сутки было обнаружено 8894 новых зараженных.

В то же время, по данным американского университета Джонса Хопкинса, мировым лидером по числу выявленных случаев COVID-19 остаются США с более 1,6 миллиона инфицированных. Там от коронавируса скончались уже 97,6 тысячи пациентов.

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В Бразилии жертвами нового вируса стали более 21 тысячи человек, в России, по официальным данным, – 3249.

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В свою очередь США призывают Всемирную организацию здравоохранения незамедлительно начать подготовку к независимому расследованию об ответных мерах на пандемию коронавируса.

А Оксфордский университет активно ищет волонтеров для испытания новой вакцины от COVID-19. Для исследований им необходимо 10,2 тыс. взрослых и детей.

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