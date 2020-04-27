В Кремле сказали, где Путин прячется от коронавируса

Эпидемию президент России решил переждать не в Кремле и не в Москве

В Кремле отрицают, что президент России Владимир Путин скрывается от коронавируса в бункере, как и то, что он выехал в Сибирь или в город Валдай Новгородской области.

В интервью для aif.ru пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков назвал это слухами, которые "не имеют никакого отношения к реальности".

"Президент находится в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево — он там и живёт, и работает", – сказал он, добавив, что именно там он проводит все рабочие мероприятия, в основном в формате видеоконференций.

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Песков отметил, что все санитарные нормы из-за эпидемии соблюдаются, а очные контакты минимизированы, но не исключены полностью. Также к хозяину Кремля пускают только "людей в той или иной степени проверенных", а часть сотрудников его администрации тестируют "несколько раз в неделю".

Сам Путин тоже регулярно сдает анализы на COVID-19.

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Напомним, что 25 апреля в России был установлен антирекорд заболеваемости COVID-19 – обнаружили 6361 нового пациента. Теперь совокупное количество инфицированных коронавирусом достигло 80 949.

Почти половина всех новых случаев – в Москве: 2971. Всего в российской столице насчитывается 42 480 заболевших.

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Также сообщалось, что инфекцию обнаружили у главврача спецбольницы в подмосковной Коммунарке, куда свозят пациентов с коронавирусом. Незадолго до этого он встречался с Владимиром Путиным.

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