Путин рассказал, как создавалось новейшее российское оружие

ФСБ РФ обеспечила эффективное контрразведывательное прикрытие разработки новейших систем вооружений, о которых речь шла в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

"Первого марта в ходе послания речь шла и о новых технологиях и системах вооружений, призванных защитить Россию, обеспечить стратегический паритет, а значит, и повысить международную безопасность. Работа над этой современной техникой шла много лет, в ней участвовали тысячи людей, сотни конструкторских и научных коллективов, промышленных предприятий России. Хочу отметить, что удалось обеспечить эффективное и оперативное контрразведывательное прикрытие этих масштабных проектов", – заявил Путин на коллегии ФСБ РФ.

В послании Федеральному Собранию в четверг, 1 марта, Путин сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие – комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Кроме того, по словам Путина, началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракет – "Воевода" (по классификации НАТО – "Сатана").

В то же время СМИ сообщили, что Путин похвастал перед россиянами неработающей ракетой.