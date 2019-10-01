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Путин рассказал, когда Россия прекратит оккупацию Грузии

1 октября, 16:59

В августе 2008 года российские военные вошли на территории Грузии

/ Фото: AFP

Россия выведет войска с оккупированных территорий Грузии – Абхазии и Цхинвалського региона, когда такое решение будет принято. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает Грузия Online.

"Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства", – сказал президент РФ Владимир Путин, в ответ на вопрос корреспондента грузинского телеканала о том, когда Россия начнет выполнять свои обязательства по выводу войск, взятые в 2008 году.

"Когда мы примем такое решение", - ответил на ходу Путин, передают российские СМИ.

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Напомним, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года российские военные вошли в Грузию после попытки Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия. В результате 5-дневной войны Россия признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии и ввела дополнительные войска и вооружение на свои военные базы на этих территориях. Все государства мира, за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру, признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.

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По официальным данным грузинских властей, в результате событий 2008-го погибли более 400 человек, свыше 2 тысяч были ранены. Читайте о воспоминаниях людей и реакция соцсетей, которые вспоминали годовщину нападения российского агрессора.

Отметим, что игнорирование агрессии России в Грузии проложило путь для российской агрессии и на Донбассе – Запад поощрил Кремль на проведение более агрессивной внешней политики. Новости "Сегодня" разбирались, почему Запад не усвоил уроков Бухареста и агрессии России против Грузии.

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Грузия Абхазия Путин

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