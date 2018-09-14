Путин рассмешил Лаврова словами о визовом режиме: опубликовано видео

Российский лидер озвучил свою позицию относительно смягчения визового режима въезда в РФ, но указал на "проблему"

Президент России Владимир Путин во время Восточно-экономического форума насмешил министра иностранных дел Сергея Лаврова, отметив их расхождение мнений относительно визового режима для иностранцев.

Так, российский лидер, говоря о смягчении визового режима въезда в Россию, сказал: "Я – за! Лавров – против. А я вынужден прислушиваться к специалистам. Как говорят сотрудники МИД, такие вопросы решаются на основе взаимности".

Эти слова президента РФ вызвали смех у российского министра.

Путин о смягчении визового режима въезда в Россию: Я – за! Лавров против. А я вынужден прислушиваться к специалистам. Как говорят сотрудники МИД, такие вопросы решаются на основе взаимности pic.twitter.com/0i0F4re0dR — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 сентября 2018 г.

Напомним, на днях мы публиковали видео, как Путин оконфузился во время голосования за мэра Москвы. Путин подошел к урне, чтобы вбросить свой бюллетень, но с первого раза у него ничего не получилось. Урна "выплюнула" бюллетень обратно, а механический голос сказал: "Бюллетень неустановленной формы".

Говоря о визовых делах России, можно вспомнить высказывание известного российского музыкального критика Артура Гаспаряна, который, поздравляя Украину с безвизом, рассказал, как его променяли в РФ на "крымнаш". Журналист отметил, что россияне могли получить безвизовый режим с ЕС в 2015 году, но допустили фатальную ошибку.

Кроме того, летом нынешнего года в рейтинге паспортов по безвизу Украина опередила Россию. С украинским заграничным документом можно посетить больше стран – Украина одна из лидеров на постсоветском пространстве.