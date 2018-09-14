Путин рассмешил Лаврова словами о визовом режиме: опубликовано видео

Сегодня, 05:21

Российский лидер озвучил свою позицию относительно смягчения визового режима въезда в РФ, но указал на "проблему"

Сергей Лавров. Фото: AFP
Сергей Лавров. Фото: AFP

Президент России Владимир Путин во время Восточно-экономического форума насмешил министра иностранных дел Сергея Лаврова, отметив их расхождение мнений относительно визового режима для иностранцев.

Так, российский лидер, говоря о смягчении визового режима въезда в Россию, сказал: "Я – за! Лавров – против. А я вынужден прислушиваться к специалистам. Как говорят сотрудники МИД, такие вопросы решаются на основе взаимности".

Эти слова президента РФ вызвали смех у российского министра.

Напомним, на днях мы публиковали видео, как Путин оконфузился во время голосования за мэра Москвы. Путин подошел к урне, чтобы вбросить свой бюллетень, но с первого раза у него ничего не получилось. Урна "выплюнула" бюллетень обратно, а механический голос сказал: "Бюллетень неустановленной формы".

Говоря о визовых делах России, можно вспомнить высказывание известного российского музыкального критика Артура Гаспаряна, который, поздравляя Украину с безвизом, рассказал, как его променяли в РФ на "крымнаш". Журналист отметил, что россияне могли получить безвизовый режим с ЕС в 2015 году, но допустили фатальную ошибку.

Кроме того, летом нынешнего года в рейтинге паспортов по безвизу Украина опередила Россию. С украинским заграничным документом можно посетить больше стран – Украина одна из лидеров на постсоветском пространстве.
Россия, Путин, визовый режим, лавров
Источник:

"Сегодня"

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