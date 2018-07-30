В рейтинге паспортов по безвизу Украина опередила Россию
С украинским заграничным документом можно посетить больше стран – Украина одна из лидеров на постсоветском пространстве
Украинский загранпаспорт поднимается не только в мировом рейтинге, но и приближается к лидерам среди стран постсоветского пространства, обойдя при этом Россию. Украина заняла четвертое место с возможностью для своих граждан совершать безвизовые поездки в 128 стран.
Об этом сообщает DW.
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) отмечает, что украинский паспорт среди стран бывшего СССР один из самых желанных в мире: украинцы могут путешествовать в 128 стран без оформления виз, в то время как россияне без ограничений могут попасть в 118 стран мира.
Украину обошли лишь страны Евросоюза: Первое и второе места делят Латвия и Литва – безвиз в 179 стран, третья Эстония – 178. Отметим, что Россию обогнала даже Молдова, занявшая пятое место со 121 страной.
Если говорить о поездках в европейские страны, то украинцы могут без виз ездить практический по всему Евросоюзу (26 стран из 28), в то время как россияне, не считая Украину и Беларусь, без визы могут поехать в Албанию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Молдавию, Черногорию и Сербию.
Хуже всех с безвизовыми поездками среди "советских" стран дела обстоят у Туркмении (53 страны) и Таджикистана (58).
Как сообщалось в марте, украинский паспорт улучшил позиции в рейтинге самых желанных. Украина разделила 91-е место с Албанией и улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом на 21 пункт.
Как известно, 11 июня была годовщина предоставления Украине безвизового режима. Так, за год 555 тысяч украинцев по безвизу побывали в ЕС. Также отмечается, что 4,8 миллиона украинцев ездили в ЕС по биометрическим паспортам.
За год безвиза украинцы оформили 5 млн биометрических паспортов. Стоит отметить, что введение в стране нового вида паспорта началось еще в 2015 году, и с того момента 8,8 миллиона человек получили биометрический документ. То есть больше половины пришлось именно на год безвиза.
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