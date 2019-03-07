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Путин собрал Совбез РФ: обсудили ситуацию у российских границ

Сегодня, 11:22

Кремль серьезно обеспокоен ситуацией вокруг российских границ и узрел некую угрозу

Совбез РФ. Фото: kremlin.ru
Совбез РФ. Фото: kremlin.ru.
Путин собрал Совбез РФ: обсудили ситуацию у российских границ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0e2/80e/5c80e280e59f6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0e2/80e/5c80e280e59f6.jpg Россия Кремль серьезно обеспокоен ситуацией вокруг российских границ и узрел некую угрозу

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами российского Совета безопасности, сообщает сайт Кремля.

Отмечается, что президент РФ с членами правительства и силовиками обсудил ситуацию с возросшей интенсивностью военно-разведывательной деятельности иностранных государств у границ России, а также говорили о текущей ситуации в Сирии с акцентом на положение дел в лагере беженцев Эр-Рукбан.

Отдельно участники совещания обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития страны.

На совещании среди прочего присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев.

Напомним, на днях Путин сделал заявление о выходе США и России из Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности.

США вышли из ракетного договора

А тем временем экс-глава Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Майк Маллен в эфире передачи Countdown to the Closing Bell Opens a New Window на американском канале Fox назвал Путина самым опасным человеком на Земле.

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Тег Россия, Путин, границы, совбез РФ

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