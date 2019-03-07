Путин собрал Совбез РФ: обсудили ситуацию у российских границ
Кремль серьезно обеспокоен ситуацией вокруг российских границ и узрел некую угрозу
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами российского Совета безопасности, сообщает сайт Кремля.
Отмечается, что президент РФ с членами правительства и силовиками обсудил ситуацию с возросшей интенсивностью военно-разведывательной деятельности иностранных государств у границ России, а также говорили о текущей ситуации в Сирии с акцентом на положение дел в лагере беженцев Эр-Рукбан.
Отдельно участники совещания обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития страны.
На совещании среди прочего присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев.
Напомним, на днях Путин сделал заявление о выходе США и России из Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности.
А тем временем экс-глава Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Майк Маллен в эфире передачи Countdown to the Closing Bell Opens a New Window на американском канале Fox назвал Путина самым опасным человеком на Земле.
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