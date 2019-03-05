"Самый опасный человек на Земле": в США объяснили угрозы Путина
Экс-глава Объединенного комитета начальников штабов США призывает не недооценивать слова хозяина Кремля
После того, как США покинули Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), к угрозам российского президента Владимира Путина следует относиться более чем серьезно.
Так заявил экс-глава Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Майк Маллен в эфире передачи Countdown to the Closing Bell Opens a New Window на американском канале Fox, назвав хозяина Кремля "самым опасным человеком" в мире.
"Я думаю, что президент Путин – самый опасный человек на планете", - заявил он.
По словам Маллена, серьезность угроз Путина обоснована наличием у России стратегического ядерного оружия на Европейском континенте. Генерал считает, что это обстоятельство повышает риск использования такого вооружения для всех.
Напомним, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву.
Кроме того, мы писали, что американский президент Дональд Трамп отвел шестимесячный срок для полного выхода из ракетного соглашения.
Как уже сообщалось, накануне Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.
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