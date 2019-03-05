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"Самый опасный человек на Земле": в США объяснили угрозы Путина

Сегодня, 15:30

Экс-глава Объединенного комитета начальников штабов США призывает не недооценивать слова хозяина Кремля

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: AFP
"Самый опасный человек на Земле": в США объяснили угрозы Путина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e7b/9b2/5c7e7b9b26224.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e7b/9b2/5c7e7b9b26224.jpg США Экс-глава Объединенного комитета начальников штабов США призывает не недооценивать слова хозяина Кремля

После того, как США покинули Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), к угрозам российского президента Владимира Путина следует относиться более чем серьезно.

Так заявил экс-глава Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Майк Маллен в эфире передачи Countdown to the Closing Bell Opens a New Window на американском канале Fox, назвав хозяина Кремля "самым опасным человеком" в мире.

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"Я думаю, что президент Путин – самый опасный человек на планете", -  заявил он.

По словам Маллена, серьезность угроз Путина обоснована наличием у России стратегического ядерного оружия на Европейском континенте. Генерал считает, что это обстоятельство повышает риск использования такого вооружения для всех.

Напомним, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву.

Кроме того, мы писали, что американский президент Дональд Трамп отвел шестимесячный срок для полного выхода из ракетного соглашения.

Как уже сообщалось, накануне Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

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Тег Россия, Путин, РСМД, армия США, ДРСМД, ракетный договор

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