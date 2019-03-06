Выход США и России из ракетного договора – Путин сделал заявление
Прекращение действия ДРСМД расшатывает международную безопасность
Приостановление Соединенными Штатами и Россией Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД) ухудшает ситуацию в международной безопасности. Об этом на заседании коллегии ФСБ заявил президент РФ Владимир Путин.
"Решение Соединенных Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – прямой шаг к расшатыванию всей системы договоренностей в сфере международной безопасности. Это безусловно меняет оперативную обстановку и, к сожалению, не в лучшую сторону", - сказал он.
Ранее Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.
Как известно, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. "Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – заявили в США.
Американский президент Дональд Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора. "На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом", – сказал он.
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