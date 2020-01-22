Путин "спустил псов" на российского комика за шутку в свой адрес: видео скандального выступления

В России, где ранее известный юморист Максим Галкин в резко раскритиковал кремлевских пропагандистов и президента Владимира Путина, правоохранители заинтересовались выступлением еще одного комика – Александра Долгополова.
Так, управление МВД по Московской области направило запрос в петербургский стендап-клуб HopHead по поводу прошедшего там выступления "Александр Долгополов – Новый час шуток".
"Просим вас указать дату съемки указанного видео и полные сведения о лице, выступающем на видео", – говорится в запросе.
Ролик был опубликован на YouTube в апреле 2019 года и собрал более 2,5 миллионов просмотров.
Копию запроса Александр Долгополов опубликовал у себя в Instagram.
"Ребята, я вас всех поздравляю, мы сделали это! Моя карьера вышла на новый уровень – два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство, вау", – написал он.
"Видимо, Путин посмотрел мое выступление и спустил своих цепных псов, чтобы они разнюхали всю подробную информацию обо мне. Явно ничего хорошего ждать не стоит. Вряд ли они хотят узнать, где я живу, чтобы прийти и сделать фанатское селфи. Я не знаю, что происходит, я напуган, я злюсь, я не удивлен, этого стоило ожидать. Но я уверен, что эти бандиты просто так не остановятся", – цитируют Александра Долгополова российские СМИ.
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!
Ранее сообщалось, что в российской Якутии снова задержали шамана Александра Габышева, который шел в Кремль "изгонять Путина".
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