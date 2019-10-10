Якутский шаман призвал "демона"-Путина добровольно уйти в отставку

И тебе, если добровольно уйдешь, демону - прощение, - заявил шаман

Фото российских СМИ

Видео: Yakutia Info

Якутский шаман Александр Габышев, которого российские силовики задержали по пути в Москву, когда тот шел "изгонять" президента РФ Владимира Путина, обратил к главе России

Об этом Габышев сообщил в интервью "Якутия.Инфо".

"Независимо от каких-либо судебных результатов план действий – только идти на Москву и завершить поход в 2021 году", – сказал он.

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Шаман-воин заметил, что собрал отряд единомышленников, вместе с которым долетит или доедет до места, где его задержали, после чего продолжит путь пешком.

Такж Габышев обратился к Путину:

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"Уходи, Владимир Владимирович, добровольно в отставку, это будет благо для России, для Якутии, для всего мира. И никто вас не тронет, ни один волос с вас не упадет, ни одна капля крови не прольется. Мстить — грех. Прощение. И тебе, если добровольно уйдешь, демону — прощение. Я все равно считаю вас демоном. Я лично буду вас охранять, чтобы безопасность была. Ни один земной суд вас не будет судить, я за этим прослежу обязательно. Вас судить будет сам Бог, Небесный суд. А как он происходит, нам неизвестно. Живите спокойно, ждите Суд небесный", – резюмировал Габышев.

Ранее сообщалось, что называющий себя шаманом Габышев в марте начал пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие". В общей сложности поход должен был продлиться два года. С начала путешествия он прошел около 3 тыс. км и привлек множество последователей.

В ночь на 19 сентября сотрудники правоохранительных органов в масках и с оружием задержали Габышева на федеральной трассе "Байкал" в Бурятии.

В Минздраве Якутии 20 сентября сообщили, что Габышев направлен в республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия".

Позднее стало известно, что в отношении Габышева возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ).

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