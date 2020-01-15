Путин внес кандидатуру нового премьера – что о нем известно

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Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра -после того, как все правительство во главе с Медведевым подало в отставку. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", – сказали в пресс-службе.

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Об отставке правительства РФ стало известно 15 января. Об этом заявил Дмитрий Медведев на встрече с Путиным. Известно также, что Кабмин РФ уйдет не сразу – до назначения нового кабинета они будут исполнять функции временного правительства. Позже Дмитрия Медведева планируют назначить заместителем председателя Совета безопасности РФ – должность создадут специально для него.

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Что касается будущего премьера Михаила Мишустина, то последние 10 лет он возглавлял Федеральную налоговую службу РФ, да и до этого практически все время работал в федеральных структурах РФ. С биографией Мишустина можно ознакомиться здесь.

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