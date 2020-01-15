"Опять кровати в борделе переставили": реакция соцсетей на отставку Медведева

Отставка российского правительства огорчила далеко не всех

Отставка правительства Российской Федерации во главе с его председателем Дмитрием Медведевым не осталась без внимания пользователей соцсетей.

Мнения юзеров разделились: одни расценили это как расширение полномочий Медведева, в то время, как другие не нашли повода для беспокойства увидев лишь очередную "рокировку" в должностях между Медведевым и нынешним президентом Владимиром Путиным.

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Многие юзеры восприняли столь важное для России решение с юмором и даже иронией.

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А вот в Фонде по борьбе с коррупцией оппозиционера Алексея Навального отставку Дмитрия Медведева объяснили заведенным на него уголовным делом. Лингвистическую экспертизу на премьера опубликовал у себя в Twitter директор ФБК Иван Жданов.

В то же время оппозиционный политик, кандидат в депутаты Мосгордумы Константин Янкаускас считает, что отставка Медведева обусловлена громким расследованием "Он вам не Димон", в ходе которого ФБК обнаружил у российского премьера колоссальное состояние. Это расследование Алексей Навальный назвал "главной памятью" о Медведеве.

Напомним, что об отставке правительства РФ стало известно 15 января. Кабмин РФ уйдет не сразу – до назначения нового кабинета они будут исполнять функции временного правительства. Позже Дмитрия Медведева планируют назначить заместителем председателя Совета безопасности РФ – должность создадут специально для него.

Ранее политолог Владимир Фесенко рассказал сайту "Сегодня", по какому сценарию может быть реализована передача власти от Владимира Путина к его преемнику.

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