Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Мировые новости
  2. Россия

Путин встретит Пасху на карантине: Песков рассказал подробности

18 апреля, 18:59

Руслан Ровик

Президент РФ впервые за последние 20 лет не придет на праздничное богослужение

Президент России Владимир Путин впервые с 2020 года не придет на пасхальное богослужение – он посетит часовню на территории своей резиденции в Ново-Огарево и поставит там свечку.

Об этом рассказал спикер российского лидера Дмитрий Песков.

"В храм президент не пойдет и останется дома. Как вы знаете, он сейчас живет и работает в государственной резиденции Ново-Огарево", – сказал представитель Кремля.

Реклама

Также он добавил, что Путин "вечером поставит свечку в небольшой часовне, находящейся на территории этой государственной резиденции".

Стоит добавить, что впервые с 2000 года президент РФ пропустит пасхальную службу: он традиционно посещает пасхальные богослужения в храме Христа Спасителя в Москве.

В тренде
Заразить молодежь коронавирусом: немецкий эпидемиолог дал жесткий совет в борьбе с COVID-19

При этом Путин участвовал в пасхальных торжествах вне российской столицы: в 2000 году он принимал участие в богослужении в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, а в 2003 году, находясь на Пасху с визитом в Таджикистане, посетил службу в Свято-Никольском соборе в Душанбе.

Напомним, ранее Владимир Путин решил перенести парад Победы в стране на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Реклама

Ранее сообщалось, что шаманы России вышли на тропу войны с коронавирусом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Пасха ново-огарево Владимир Путин Дмитрий Песков

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 18 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 18 апреля и все подробностиДругие страны
Рассекречены уникальные данные о самоубийстве Гитлера: документ
Рассекречены уникальные данные о самоубийстве Гитлера: документРоссия
Коронавирусом заразились еще 3,5 тысяч россиян, умерла 27-летняя беременная
Коронавирусом заразились еще 3,5 тысяч россиян, умерла 27-летняя беременнаяРоссия
Новый обмен пленными на Донбассе: главные подробности, фото и видео
Новый обмен пленными на Донбассе: главные подробности, фото и видеоПолитика
COVID-19 на Донбассе: боевики в панике перекрыли движение между
COVID-19 на Донбассе: боевики в панике перекрыли движение между "республиками"Донбасс
Британский эксперт объяснил, почему Россия будет пытаться уничтожить Украину даже на фоне пандемии
Британский эксперт объяснил, почему Россия будет пытаться уничтожить Украину даже на фоне пандемииПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...