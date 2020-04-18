Путин встретит Пасху на карантине: Песков рассказал подробности

Президент РФ впервые за последние 20 лет не придет на праздничное богослужение

Президент России Владимир Путин впервые с 2020 года не придет на пасхальное богослужение – он посетит часовню на территории своей резиденции в Ново-Огарево и поставит там свечку.

Об этом рассказал спикер российского лидера Дмитрий Песков.

"В храм президент не пойдет и останется дома. Как вы знаете, он сейчас живет и работает в государственной резиденции Ново-Огарево", – сказал представитель Кремля.

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Также он добавил, что Путин "вечером поставит свечку в небольшой часовне, находящейся на территории этой государственной резиденции".

Стоит добавить, что впервые с 2000 года президент РФ пропустит пасхальную службу: он традиционно посещает пасхальные богослужения в храме Христа Спасителя в Москве.

При этом Путин участвовал в пасхальных торжествах вне российской столицы: в 2000 году он принимал участие в богослужении в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, а в 2003 году, находясь на Пасху с визитом в Таджикистане, посетил службу в Свято-Никольском соборе в Душанбе.

Напомним, ранее Владимир Путин решил перенести парад Победы в стране на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

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