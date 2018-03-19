Путин заверил, что "не будет сидеть у власти до ста лет"

Президент России Владимир Путин иронично ответил на вопрос, будет ли он участвовать в президентских выборах в 2030 году

Президент РФ Владимир Путин назвал смешным вопрос о том, допускает ли он возможность переизбираться на этот пост в 2030 году.

"Послушайте, мне кажется то, что вы говорите – это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что, до ста лет здесь буду сидеть? Нет", – сказал Путин.

Также он пока не планирует каких-то конституционных реформ о перераспределении полномочий между ветвями власти.

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Напомним, выборы президента Российской Федерации, которые в Украине признаны нелегитимными, состоялись 18 марта.

По данным Центральной избирательной комиссии России, на выборах всего проголосовали 59,9% избирателей.

ЦИК России также опубликовал явку про всем регионам, где проходили выборы.

В избирательном бюллетене было 8 кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец – президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.