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Путин заявил, что в РФ нужно ограничить количество президентских сроков

8 марта, 15:21

Татьяна Очеретяна

Президент отметил, что "смена власти" важна для России

Президент России Владимир Путин заявил, что число сроков, на которые может избираться президент, необходимо ограничить ради сменяемости власти. Об этом сообщают российские СМИ.

"Сейчас вот мы рассматриваем поправки в Конституцию. Звучит очень много разных предложений: и отменить количество сроков, на которые может избираться президент. Но все-таки, на мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти (а для такой страны, как наша, это важно), все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено", – сказал Путин.

В то же время он отметил, что ничего необычного в неограниченном количестве президентских сроков нет.

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"Во многих странах нет никакого ограничения по срокам избрания президента. На Западе, в тех же Штатах, с исторической точки зрения совсем недавно это было отменено", – добавил он.

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Напомним, ранее Путин высказал мнение о возможности изменения Конституции РФ и введения неограниченного пожизненного руководства страной.

Кроме того, бывший помощник президента России Владислав Сурков намекнул на пятый президентский срок Путина. По его словам, после изменений в Конституции РФ президентские сроки будут "обнулены" и действующий президент Владимир Путин сможет вновь избираться на этот пост.

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