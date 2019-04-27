Путина до сих пор не пригласили на празднование годовщины высадки в Нормандии

В России утверждают, что приглашение на празднование еще не поступило

Фото: AFP

Президента РФ Владимира Путина до сих про нету в списке приглашенных на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет", — сказал он.

Напомним, что союзные войска высадились во французской Нормандии 6 июня 1944 года, ознаменовав открытие второго фронта против нацистской Германии в Европе. Данная десантная операция до сих считается крупнейшей в военной истории.

Соответственно 6 июня власти Франции планируют провести памятные мероприятия, на которые будут приглашены многие европейские лидеры, а также президент США Дональд Трамп и представители НАТО.

Ранее украинский президент Петр Порошенко подтвердил, что посетит празднование памятной даты высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии.

Также недавно канцелярия президента Польшине пригласила Владимира Путина на торжественные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны. По его словам, приглашены на торжественные мероприятия в Польше должны быть только члены Европейского Союза, НАТО и государства Восточного партнерства (Беларусь, Молдова, Украина, Армения, Азербайджан, Грузия). Без России.

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