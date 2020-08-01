"Путина в отставку!": Хабаровск бунтует уже 22-день подряд (фото и видео)

В Хабаровске уже 22-й день подряд проходят акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.

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Как сообщают СМИ, многотысячное шествие под проливным дождем началось 1 августа около полудня по местному времени и завершилось митингом у здания краевой администрации. В начале четвертого народ разошелся, и очередное шествие намечено на вечер этого же дня.

Протесты в Хабаровске 1 августа

На митинге люди скандировали: "Фургал – наш выбор!", "Путина в отставку!" и "Дегтярева долой!".

Протесты в Хабаровске 1 августа

К митингам присоединился Владивосток, акции также прошли в Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре и ряде других городов.

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По данным "Левада-центра", о протестах на Дальнем Востоке осведомлены 83% россиян, 45% опрошенных воспринимают их положительно.

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Хабаровского губернатора подозревают в организации убийств и покушений на убийства нескольких предпринимателей в 2004-2005 годах. 9 июля его доставили самолетом в Москву для проведения следственных действий и в тот же день арестовали. Из-за этого 11 июля у него на родине начались стихийные демонстрации, на которые выходят десятки тысяч людей.

21 июля президент Владимир Путин снял Фургала с должности губернатора. Врио главы Хабаровской области назначен Михаил Дегтярев – его встретили акциями протеста.

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