"Путину идет немецкая форма": президент России опозорился походом в галерею

Владимир Путин / Фото: сайт Кремля

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Российский президент Владимир Путин оконфузился после посещения художественной выставки на московском Манеже.

Визит состоялся 4 ноября по случаю отмечаемого в России национального праздника – Дня народного единства.

Кремлевские СМИ широко освещали мероприятие, однако сотрудник одного из них пошел еще дальше и довольно жестко поглумился над президентом РФ.

Именующий себя "журналистом Кремлевского пула" пропагандист Дмитрий Смирнов опубликовал у себя в Twitter фото Путина на фоне небезызвестного полотна советского живописца Сергея Герасимова "Мать партизана".

"Путин и "Мать партизана", – двузначно подписал он снимок.

На написанной после Второй мировой войны картине изображена женщина в образе матери советского солдата и допрашивающий ее нацистский захватчик.

Многие пользователи интернета оценили чувство юмора "журналиста", при этом выразив обеспокоенность за его здоровье.

Напомним, что кремлевские СМИ регулярно освещают пропагандистские мероприятия с участием президента РФ. Например, в прошлом месяце в соцсетях посмеялись над прогулкой Путина в свой день рождения, в ходе которой он нашел в лесу гриб с шишкой в центреизабрал его на память.

Кроме того, в октябре Путин посетил саудовскую столицу Эр-Рияд, где ему устроили торжественный прием – с артиллерийским салютом и гимном России в исполнении местного оркестра, однако музыканты не смогли попасть практически ни в одну ноту.

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