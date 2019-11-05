"Путину идет немецкая форма": президент России опозорился походом в галерею

Российский президент Владимир Путин оконфузился после посещения художественной выставки на московском Манеже.
Визит состоялся 4 ноября по случаю отмечаемого в России национального праздника – Дня народного единства.
Кремлевские СМИ широко освещали мероприятие, однако сотрудник одного из них пошел еще дальше и довольно жестко поглумился над президентом РФ.
Именующий себя "журналистом Кремлевского пула" пропагандист Дмитрий Смирнов опубликовал у себя в Twitter фото Путина на фоне небезызвестного полотна советского живописца Сергея Герасимова "Мать партизана".
"Путин и "Мать партизана", – двузначно подписал он снимок.
На написанной после Второй мировой войны картине изображена женщина в образе матери советского солдата и допрашивающий ее нацистский захватчик.
Многие пользователи интернета оценили чувство юмора "журналиста", при этом выразив обеспокоенность за его здоровье.
Напомним, что кремлевские СМИ регулярно освещают пропагандистские мероприятия с участием президента РФ. Например, в прошлом месяце в соцсетях посмеялись над прогулкой Путина в свой день рождения, в ходе которой он нашел в лесу гриб с шишкой в центреизабрал его на память.
Кроме того, в октябре Путин посетил саудовскую столицу Эр-Рияд, где ему устроили торжественный прием – с артиллерийским салютом и гимном России в исполнении местного оркестра, однако музыканты не смогли попасть практически ни в одну ноту.
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