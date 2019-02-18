Рабинович: Цель Путина – бесконечно грабить Россию

Российский финансист озвучил масштабы деяний путинского режима против своей страны и народа РФ

Фото: kremlin.ru.

Рабинович: Цель Путина – бесконечно грабить Россию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9a4/193/5c69a4193ccad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9a4/193/5c69a4193ccad.jpg 2019-02-18T06:18:00+02:00 Россия Российский финансист озвучил масштабы деяний путинского режима против своей страны и народа РФ

Путинский режим является главной угрозой для российской экономики, так как хозяин Кремля со своими приближенными полностью захватили контроль над государственным бюджетом, активами и недрами РФ и ожесточенно грабят свою страну и народ. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" российский публицист и финансист Слава Рабинович.

По его словам, в России конституционный строй полностью демонтирован – все ветви власти работают на Кремль и в интересах президента РФ Владимира Путина.

"Есть путинская ОПГ (организованная преступная группировка – ред.), которая использует демонтированное государство в качестве орудия своих преступлений. Это не огосударствление экономики, а захват бывших частных и государственных активов. В большом масштабе это происходит, начиная с июля-октября 2003 года. Захватчик и оккупант – путинская ОПГ. Они захватили всю оборонную промышленность, какую-то промышленность высоких технологий или тех, которые хотят называться высокими технологиями. Это все было переупаковано в "Ростех" и "Роснано". Мы прекрасно знаем, что единственная цель их существования – распил. В России произошел демонтаж государства, захват активов и бюджета", – сказал Рабинович.

Финансист отметил, что единственная цель путинского режима – совершение преступлений и уход от ответственности под прикрытием демонтированного государства.

"Путинскую ОПГ можно считать оккупантом. Они хотят бесконечно грабить Россию – ее недра и население. Проблемы страны, в целях продолжения узурпации власти, они морозят: верховенство права, инвестиционный климат, экономический рост, инновации, технологическое развитие, проблемы национальных регионов, проблемы разрушающейся инфраструктуры, бедности, коррупции, системы образования, науки и здравоохранения. Но вечного ничего не бывает, это все разморозится, и все это может обернуться ужасом и кошмаром", – подчеркнул он.

Рабинович добавил, что крах нынешнего российского режима больно ударит не только по россиянам, но и может плачевно закончиться и для всей планеты.

"Все страны, которые более или менее понимают, что происходит в РФ, они все равно недооценивают риски для всей планеты", – подытожил эксперт.

Читайте полный текст интервью со Славой Рабиновичем.

Напомним, в октябре Рабинович жестко поздравил Владимира Путина с днем рождения, перечислив главные преступления российского лидера – как против мира, так и против своего народа. Среди прочего он указывал убийство сотен тысяч людей – от чеченцев и русских до украинцев и грузин, от сирийцев до голландцев, и много кого еще. Он назвал его серийным убийцей.

В то же время издание Neue Zürcher Zeitung писало, что Путин слишком далеко зашел в своем "крестовом походе", жертвуя россиянами. Европейцы отмечают, что санкции вкупе со стимулированием государством отечественного потенциала действуют как яд и сильно парализуют экономику России. Спад экономики ощущают, прежде всего, люди с низким достатком.

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