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Радиационный фон после взрыва в Архангельской области превысил норму в восемь раз – Беломорканал

3 сентября, 11:55

По данным СМИ, понтоны не огорожены, их не охраняют

Фото: СТВТО

Фото: СТВТО

Радиационный фон возле двух понтонов, пострадавших от взрыва ракеты в Архангельской области, превышает норму в несколько раз. Об этом сообщает местное агентство "Беломорканал", журналисты которого измерили уровень излучения в этом месте.

Днем 31 августа в 150 метрах от понтонов радиационный фон колебался от 70 до 154 микрорентген в час. Журналисты утверждают, что после того, как понтоны появились на берегу, дозиметры показывали 750 микрорентген в час.

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"Гринпис" называет естественным радиационным фоном 20 микрорентген в час. В МЧС РФ считают нормой показатели до 30 микрорентген в час. В материалах Росгидромета в качестве нормы упоминаются значения на уровне 28-42 микрорентген в час.

Понтоны расположены в устье реки Верховки на песчаной косе Двинской губы Белого моря. По данным СМИ, понтоны не огорожены, их не охраняют.

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Напомним, 8 августа на полигоне вблизи населенного пункта Ненокса в Архангельской области РФ произошел взрыв. Изначально в Минобороны РФ утверждали, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя. Позже стало известно, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате аварии погибли пять ученых.

В Российском федеральном ядерном центре позже подтвердили информацию о кратковременном радиоактивном скачке в городе Северодвинск, который расположен в 30 километрах от места катастрофы. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял: информация о том, что потерпевшие получили дозу радиации, якобы бездоказательна.

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