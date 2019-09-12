Разведка США узнала о неудачных испытаниях новейших ракет в России

Россия проводила испытания крылатой ракеты Буревестник с ядерной энергоустановкой как минимум пять раз

Фото: Министерство обороны РФ

Разведка США узнала о неудачных испытаниях ракет с ядерной установкой в России. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники.

По данным разведки США, Россия проводила испытания крылатой ракеты Буревестник с ядерной энергоустановкой как минимум пять раз. Все пять испытаний завершались авариями.

Источники телеканала рассказали, что самый продолжительный полет занял более двух минут, после чего контроль был потерян, и ракета рухнула, самый короткий полет – около четырех секунд.

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По данным разведки США, Россия намерена ускорить работу над проектом, чтобы новые ракеты были поставлены на вооружение до 2025 года.

Напомним, 8 августа на полигоне вблизи населенного пункта Ненокса в Архангельской области РФ произошел взрыв. Изначально в Минобороны РФ утверждали, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя. Позже стало известно, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате аварии погибли пять ученых.

В Российском федеральном ядерном центре позже подтвердили информацию о радиоактивном скачке в городе Северодвинск, который расположен в 30 километрах от места катастрофы.

The New York Times со ссылкой на американскую разведку отмечает, что взрыв произошел при испытании прототипа межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной установкой Буревестник, которую НАТО обозначает как SSC-X-9 Skyfall.

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