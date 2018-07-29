Следующая цель Путина – Беларусь: эксперт рассказал об угрозе Лукашенко

Сегодня, 06:19

Белорусам грозит крымский сценарий – "зеленые человечки", псевдореферендум и присоединение к РФ

Лукашенко и Путин. Фото: gettyimages
Лукашенко и Путин. Фото: gettyimages

Будущее независимости Беларуси под угрозой – эта страна, с большой долей вероятности, станет следующей целью президента РФ Владимира путина, который может избавиться от лидера белорусов Александра Лукашенко и присоединить соседей в состав России. Об этом на Facebook написал российско-немецкий социолог Игорь Эйдман.

По его словам, в России падает рейтинг Путина и, скорее всего, Кремль будет вынужден предпринять новый агрессивный демарш на международной арене, чтобы ослабить недовольство граждан своей внутренней политикой. Эксперт считает, что наиболее безопасная и выгодная цель – Беларусь.

"Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс этой страны. Недаром о такой угрозе недавно проговорился и сам Лукашенко. Сделать это Путину будет совсем нетрудно. За Лукашенко не вступится никто: ни население, ни собственные, инфильтрованные российскими агентами силовые структуры, ни Запад (для которого он — "последний диктатор Европы"). Более того, как говорят хорошо информированные люди, у российских властей есть компромат на Лукашенко, содержащий в т.ч. доказательства его персональной ответственности за похищения и убийства белорусских оппозиционеров", – объяснил Эйдман и добавил, что в Беларуси Путин популярней Лукашенко.

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Он считает, что Путин использует опыт Гитлера, который поставил руководству Чехии ультиматум перед захватом. Так и в случае с Лукашенко – сначала будет серьезный разговор в Москве, а в это время наготове уже будут печально известные в Украине "зеленые человечки".

"Он вызовет Лукашенко на переговоры и, потрясая компроматом, поставит ему ультиматум с требованием подписать договор об аншлюсе с Россией. Если "Батька" заартачится, его просто интернируют в Москве, а путинская агентура в белорусских силовых и госструктурах за это время с помощью российских "зеленых человечков" совершит переворот. Затем стандартный срежиссированный "референдум" и договор о "вступлении Белоруссии в Российскую Федерацию на правах субъекта с особым статусом" (Конституцию РФ изменить недолго). А дальше — новая урапатриотическая вакханалия. Все претензии к власти забыты. Путин – опять герой, победитель, "объединивший два братских народа и возродивший Россию в исторических границах", – написал Эйдман.

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Ранее белорусский политолог Алесь Лагвинец рассказывал, Путин недоволен Лукашенко и независимостью Беларуси. По его словам, прагматическая дружба Лукашенко с Украиной раздражает Москву и Москва после завершения чемпионата мира по футболу решило устроить себе очередную внешнюю победу.

Как рассказывал в интервью сайту "Сегодня" белорусский оппозиционер Виталий Рымашевский, Лукашенко понимает угрозу, исходящую от Путина. Белорусский политический и общественный деятель, сопредседатель партии Белорусская Христианская Демократия считает, что Минск сейчас пытается отмежеваться от РФ, но это очень нелегко.
Россия, Путин, Беларусь, Лукашенко, цель, Эйдман
Источник:

"Сегодня"

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