Сделать стартовой
26,38
29,81
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Резонансный арест журналиста в России: Ивана Голунова освободили

11 июня, 17:46

В отношении полицейских, которые задержали расследователя "Медузы", начали проверку

Иван Голунов. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva
Иван Голунов. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva.

В России прекратили уголовное преследование журналиста-расследователя издания "Медуза" Ивана Голунова, задержание которого вызвало широкий общественный резонанс.

Как сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, соответствующее решение было принято 11 июня в связи с недоказанностью участия подозреваемого в совершении преступления – торговле наркотиками.

"По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления", – заявил глава МВД, добавив, что в этот же день журналиста освободят из-под домашнего ареста и снимут все обвинения.

Колокольцев также заявил, что в отношении полицейские, которые задержали Голунова, начата проверка, на время которой их отстранили от работы.

Напомним, что 6 июня Иван Голунов был задержан в центре Москвы. Позже полицейские заявили, что при себе и дома мужчина хранил наркотики.

На суде защита журналиста указывала на многочисленные нарушения в действиях полицейских и допускала, что во время задержания правоохранительные органы подкинули наркотики.

Как мы уже писали, с момента задержания Голунова в Москве и других городах России проходили демонстрации в поддержку задержанного и свободы слова.


Позже также стало известно, что на пакетах с наркотиками, которые якобы нашли у Голунова, были обнаружены ДНК нескольких человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, журналист, цензура, свобода слова, журналистика, Голунов

Вы сейчас просматриваете новость " Резонансный арест журналиста в России: Ивана Голунова освободили". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержанного российского журналиста доставили в больницу

8 июня, 17:00

У Голунова подозревают перелом ребер, сотрясение мозга и гематому

Возле Генпрокуратуры РФ возобновились пикеты в поддержку журналиста Голунова

Вчера, 21:19

Мероприятия в поддержку журналиста началось в пятницу, в них приняли участие сотни москвичей

В России журналист "Медузы" проведет ночь в ИВС, несмотря на протесты коллег

8 июня, 03:06

По мнению коллег, Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности

В Москве полиция задержала троих активистов после пикета в поддержку журналиста

8 июня, 04:41

Трое задержанных на акции в поддержку Голунова проведут ночь в отделении

Нападение на известное СМИ в Москве: преступник оказался "пьяным украинцем"

Сегодня, 17:26

Задержанный подозреваемый разгромил редакцию "Сноб.ру", напившись после ссоры с супругой

В убийстве журналиста в Словакии появился российский след

7 июня, 11:19

Подозреваемый в убийстве Яна Куцяка и его невесты рассказал о заказчике преступления

Как стирать обувь в стиральной машине

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью

И.Билык впервые прокомментировала предложение руки и сердца

8 лайфхаков как быстро помыть окна без разводов

6 привычек, которые программируют на бедность

Украинцев хотят ограничить в праве пользоваться телефонами

Зеленский сменил имя и фамилию в Facebook

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Сегодня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Вчера, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

9 июня, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

9 июня, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь