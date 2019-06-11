Резонансный арест журналиста в России: Ивана Голунова освободили
В отношении полицейских, которые задержали расследователя "Медузы", начали проверку
В России прекратили уголовное преследование журналиста-расследователя издания "Медуза" Ивана Голунова, задержание которого вызвало широкий общественный резонанс.
Как сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, соответствующее решение было принято 11 июня в связи с недоказанностью участия подозреваемого в совершении преступления – торговле наркотиками.
"По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления", – заявил глава МВД, добавив, что в этот же день журналиста освободят из-под домашнего ареста и снимут все обвинения.
Колокольцев также заявил, что в отношении полицейские, которые задержали Голунова, начата проверка, на время которой их отстранили от работы.
Напомним, что 6 июня Иван Голунов был задержан в центре Москвы. Позже полицейские заявили, что при себе и дома мужчина хранил наркотики.
На суде защита журналиста указывала на многочисленные нарушения в действиях полицейских и допускала, что во время задержания правоохранительные органы подкинули наркотики.
Как мы уже писали, с момента задержания Голунова в Москве и других городах России проходили демонстрации в поддержку задержанного и свободы слова.
Позже также стало известно, что на пакетах с наркотиками, которые якобы нашли у Голунова, были обнаружены ДНК нескольких человек.
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