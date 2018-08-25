Россия движется к своему концу – известный политик дал прогноз

В империю Романовых и сталинский Советский Союз был вживлен "ген смерти", который привел к их распаду. Такая же участь ожидает и путинскую Российскую Федерацию, которая движется к своему концу.

Об этом бывший народный депутат СССР, первый министр охраны окружающей среды Украины, посол в Израиле, США и Канаде Юрий Щербак рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Я с большой симпатией относился и отношусь к русским. Во время эвакуации я три года прожил в России, там пошел в первый класс. Я видел очень хороших людей. Конечно, были разные люди. Моему старшему брату говорили, что "хохлы – предатели". Но это была сталинская идея, надо же было объяснить, почему он не был готов к войне в Беларуси и Украине", – говорит политик.

Он вспомнил, что его семья жила в семье интеллигентных русских.

"Мой брат там начитался эсеровской литературы, потому что глава семьи, где мы жили, ненавидел сталинский режим. Его сын попал в концлагерь, где и умер. Я видел Россию порабощенную, несчастную, разбитую сталинскими репрессиями так же, как и Украина", – продолжает Щербак.

"Почему так теперь? Думаю, есть "ген смерти", который встроен в эту страну. Посмотрите на Российскую империю. Она до абсурда дошла и развалилась, не смогла перестроиться очевидным путем – в конституционную монархию. "Ген смерти" был встроен в сталинский СССР, встроен он и в путинскую РФ. Они идут к своему концу. Они обречены на поражение, потому что сейчас они делают такие ошибки, что даже удивительно. И идут они очевидным путем – к самораспаду. А если учесть, что реальной их проблемой является не Америка, а Китай, то значительные эти территории займет Китай", – считает дипломат.

По его мнению, есть и менее вероятный, но более страшный сценарий.

"Московский царь может начать большую войну, с применением ядерного оружия, тогда Украину превратят в поле боя. Это может быть страшный катаклизм XXI века", – подытожил Щербак.

Напомним, ранее дипломат рассказал, что президент РФ Борис Ельцин был уверен, что Украина попросится назад уже в первые дни независимости, поскольку энергоресурсы Сибири могли стать оружием Москвы против нашей экономики.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "В СССР был встроен "ген смерти", он встроен и в путинскую РФ": интервью с Юрием Щербаком".