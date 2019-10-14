Россия готова бряцать оружием у границ Украины: запустит крылатые ракеты

В России уверяли, якобы учения никому не угрожают

/ Фото: Минобороны РФ

Россия проведет 16 запусков крылатых и баллистических ракет в рамках учения 15-17 октября.

"Для действий авиации будут использоваться десять аэродромов на всей территории страны", – сообщил генерал-майор Евгений Ильин.

По его словам, пуски крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет будут на четырех полигонах Западного, Южного, Центрального военных округов и Северного флота.

"Кроме того, состоятся пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" (SS-29) и баллистической ракеты "Синева" (SS-N-23) по полигону "Кура", – сообщил генерал.

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Ильин отметил, что "на морских полигонах в Баренцевом, Балтийском, Черном, Каспийском и Охотском морях будут проведены практические пуски крылатых ракет морского базирования".

К учениям хотять привлечь около 12 тысяч российских военных, 213 пусковых установок ракетных войск, 105 летательных аппаратов различного назначения, в том числе пять стратегических ракетоносцев, 15 надводных кораблей, пять атомных подводных ракетоносцев, а также 310 единиц боевой и специальной техники.

Также Ильин заверил, что учения "безопасные" и не направлены против отдельных государств или коалиций стран. Генерал заявил, что учения носят плановый, "сугубо оборонительный характер", а их цель – якобы обучение войск сдерживания вероятного противника.

Напомним, ранее на полигоне "Опук" в оккупированном Россией Крыму прошли очередные учения подразделений морской пехоты Черноморского флота РФ.

Кроме этого, в России на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 разбились две боевые машины десанта. Экипажей внутри машин не было.

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