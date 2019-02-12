Россия готова "дружить" с террористами из "Талибана"

В РФ утверждают, что с талибов пора снять введенные 20 лет назад санкции ООН

Фото: AFP

Россия готова "дружить" с террористами из "Талибана" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2e4/9a6/5c62e49a61bbd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2e4/9a6/5c62e49a61bbd.jpg 2019-02-12T17:23:00+02:00 Россия В РФ утверждают, что с талибов пора снять введенные 20 лет назад санкции ООН

Российские власти считают, что с афганской террористической группировки "Талибан" пора снять санкции, наложенные Советом Безопасности ООН в 1999 году. И Россия готова этому содействовать, заявил 12 февраля директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Мы в принципиальном плане готовы, но это вопрос консенсуса 15 членов Совета Безопасности, из них пяти постоянных. Если мы договоримся, то да, время, видимо, для этого наступило, потому что, ограничивая дипломатический маневр представителей движения талибов, мы делу продвижения нацпримирения не поможем", – сказал он.

Российский дипломат отметил, что Россия готова исключить "Талибан" из списка террористических организаций, если Совбез ООН примет соответствующую резолюцию.

Кабулов также допускает, что Россия может даже начать сотрудничать с талибами в противостоянии боевикам из группировки "Исламское государство".

"А почему нет?" – ответил он вопросом на вопрос на пресс-конференции 12 февраля.

Напомним, прошлой осенью Россию обвинили в связях с террористами, когда членов запрещенного в РФ "Талибана" пригласили на "мирную" конференцию в Москве.

Кроме того, талибы посетили российскую столицу с повторным визитом в феврале – тоже на конференции по Афганистану.

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