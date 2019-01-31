Россия позвала террористов в Москву на конференцию
Форум с участием талибов пройдет в российской столице 5–6 февраля
Представители радикального исламистского движения "Талибан" были приглашены на конференцию по урегулированию ситуации в Афганистане. Об этом заявил представитель организаторов форума, член афганской диаспоры в России Ахтар Мохаммад Сафи.
По его словам, организаторы конференции пригласили все заинтересованные в процессе мира и урегулирования в Афганистане стороны.
"Это и афганское правительство, и оппозиция, в том числе талибы", — сказал Ахтар Мохаммад Сафи.
Конференция по Афганистану пройдет в Москве 5–6 февраля.
Напомним, в прошлом году Министерство иностранных дел РФ уже приглашало в Москву представителей группировки "Талибан", которая в самой России официально считается запрещенной.
Ранее сообщалось, что США ведут переговоры с талибами по поводу возможности вывода американских войск из Афганистана в обмен на получение от них гарантий не укрывать террористические группировки на подконтрольной им территории.
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