Россия позвала террористов в Москву на конференцию

Форум с участием талибов пройдет в российской столице 5–6 февраля

Фото: AFP

Россия позвала террористов в Москву на конференцию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2ff/e17/5c52ffe173717.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2ff/e17/5c52ffe173717.jpg 2019-01-31T16:04:00+02:00 Россия Форум с участием талибов пройдет в российской столице 5–6 февраля

Представители радикального исламистского движения "Талибан" были приглашены на конференцию по урегулированию ситуации в Афганистане. Об этом заявил представитель организаторов форума, член афганской диаспоры в России Ахтар Мохаммад Сафи.

По его словам, организаторы конференции пригласили все заинтересованные в процессе мира и урегулирования в Афганистане стороны.

"Это и афганское правительство, и оппозиция, в том числе талибы", — сказал Ахтар Мохаммад Сафи.

Конференция по Афганистану пройдет в Москве 5–6 февраля.

Напомним, в прошлом году Министерство иностранных дел РФ уже приглашало в Москву представителей группировки "Талибан", которая в самой России официально считается запрещенной.

Ранее сообщалось, что США ведут переговоры с талибами по поводу возможности вывода американских войск из Афганистана в обмен на получение от них гарантий не укрывать террористические группировки на подконтрольной им территории.

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